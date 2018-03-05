Дразня китайского дракона: один из крупнейших авианосцев США причалил к берегу Вьетнама

Однако аналитики отмечают, что это также недвусмысленный сигнал Китаю, который продолжает расширять свои претензии на спорное Южно-Китайское море. Сегодня Китай де-факто является сверхдержавой в этом регионе и самым важным торговым партнером Вьетнама.

Что касается сотрудничества между армиями США и Вьетнама - в последнее время оно укрепилось, но в ограниченном масштабе, поэтому властям Вьетнама приходится крайне аккуратно рассказывать о визите «Карла Винсона». Коммунистическое руководство Вьетнама старается избегать любых резких шагов, которые могли бы негативно сказаться на отношениях с огромным и мощным соседом.

Как известно, Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, включая рифы и острова, которые также входят в сферу претензий других стран. В частности, Вьетнам интересуют Парасельские острова (находятся в 230 км к югу от китайского острова Хайнань и в 200 км к востоку от Вьетнама) и архипелаг Спратли, на который помимо Китая также претендуют Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

США всегда подчеркивали, что они не участвуют в локальном конфликте в Южно-Китайском море, однако американские ВМС последовательно осуществляют в спорных водах операции для поддержания так называемой политики свободы судоходства, что является очевидным вызовом территориальным амбициям КНР.

В частности, «Карл Винсон» совершил за десятилетия своей службы множество походов в регион и до этого был в Южно-Китайском море всего несколько дней назад. Таким способом США выражают свою озабоченность тем, что Китай продолжает размещать в Южно-Китайское море свои военные объекты. Однако на действия Пекина американские «операции», похоже, никакого другого заметного влияния, кроме раздражения, не оказывают, отмечает BBC.