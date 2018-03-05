Боевой запуск «Искандер-М» показали на видео

«Пуск ракеты осуществлен на дальность более 100 километров по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой степенью точности. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на отлично», — сообщает ведомство.

Пуск «Искандера» стал заключительным этапом тактического учения военнослужащих в рамках переобучения в 60-м учебном центре боевого применения ракетных войск.