Российская альтернативная Олимпиадa: вместо Клебо - мексиканский лыжник, миллион евро призовых и соревнования в глуши

Первоначально старты планировались международными, с привлечением топ-лыжников из Норвегии и Швеции. На самом деле не хватило возможностей даже на Петтера Нортуга, пропускавшего Олимпиаду. Единственным международным представителем стал мексиканский лыжник Антонио Пинейро, который, если судить по протоколу гонки с раздельным стартом, затерялся в архангельских зимних сугробах навечно.

Соревнования, в конце концов, были объединены с Кубком России по лыжам и еле-еле наскребли на них чуть более 200 участников во все дисциплины. Среди этих 200 оказались и 16 спортсменов, которых МОК не пригласил на Олимпиаду в Корее, причем трое, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко и Юлия Иванова не были оправданы CAS, а FIS сохранила отстранение лыжниц от участия в соревнованиях. Участие троицы могло спровоцировать скандал, но в последний момент Чекалева, Доценко и Иванова на старты не вышли.

Премиальные спортсменам-участникам альтернативных Игр были обещаны на уровне олимпийских: четыре миллиона рублей за победу, два с половиной за серебро и 1,7 миллиона за бронзу.

А дальше начинается самое интересное...

По данным сайта sports.ru, элита российских мужских лыж отнеслась к возможности заработать в условиях низкой конкуренции более чем прохладно: только половина из 16 неприглашенных на Олимпиаду лыжников получили призовые за места на подиуме альтернативных Игр, остальное досталось малоизвестным гонщикам. Лыжники, никогда не поднимавшиеся на подиумы этапов Кубка мира – Мальцев, Кальсина, Истомина, Вокуев, Рясина, которые не имели шансов отобраться в Пхенчхан, а уж тем более выиграть там медаль, никак не пострадали от решений МОК и теперь должны благодарить Макларена, Освальда и Баха за такое везение.

Сергей Устюгов занял 67-е место в разделке и больше на старт Игр не выходил, Максим Вылегжанин только в разделке показал второй результат и заработал 2,5 миллиона рублей, но в остальных гонках отрабатывал на лыжне номер.

С Олимпиады на альтернативные Игры подъехал и член сборной России по лыжам, принимавший участие в Олимпиаде, Александр Панжинский. Официальных призовых он в Корее не заработал, а в Архангельской области занял второе место и получил, как и Вылегжанин, 2,5 миллиона рублей.

Как отмечает sports.ru альтернативные Игры у лыжников запомнятся тем, что две трети призовых выиграли гонщики третьего-четвертого состава лыжной сборной России, а также атмосферой соревнований: без прессы, без зрителей, без допинг-контроля и без всякого смысла.