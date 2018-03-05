ЕС продлил на год санкции против лиц, считающихся ответственными за незаконное присвоение госсредств Украины

"Ограничительные меры в отношении двух лиц не были продлены. Это решение было основано на ежегодном обзоре этих мер", - сказано в коммюнике пресс-службы совета, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В документе напоминается, что первоначально эти меры были введены в марте 2014 года и с тех пор ежегодно продлевались.