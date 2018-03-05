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ЕС продлил на год санкции против лиц, считающихся ответственными за незаконное присвоение госсредств Украины

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Флаг Украины

ФОТО: Caro / Scanpix

Совет ЕС в понедельник продлил до 6 марта 2019 года замораживание активов 13 лиц, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины.

"Ограничительные меры в отношении двух лиц не были продлены. Это решение было основано на ежегодном обзоре этих мер", - сказано в коммюнике пресс-службы совета, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В документе напоминается, что первоначально эти меры были введены в марте 2014 года и с тех пор ежегодно продлевались.

"Правовые акты будут опубликованы в "Официальном журнале" (ЕС - ИФ) 6 марта 2018 года", - уточняется в коммюнике.

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