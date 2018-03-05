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Осиновский: в Ида-Вирумаа будут созданы все условия для развития экономики XXI века

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Министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский является и руководителем совета Больничной кассы.

ФОТО: Stanislav Moshkov / Õhtuleht

"Одним из основных препятствий для развития Ида-Вирумаа является отсутствие в регионе современной жизненной среды, которая заинтересовала бы молодых специалистов, получивших образование в Таллинне, Тарту или за рубежом", - считает Министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Для того, чтобы привлечь их на северо-восток, правительство достигло предварительных договоренностей по новой программе Ида-Вирумаа, преследующей три основные цели: развитие инфраструктуры региона, повышение уровня общественных услуг и поддержка предпринимательства.

Рынок труда – самое слабое место Ида-Вирумаа, корень всех бед региона. Прежде всего в глаза бросается вопиющий уровень безработицы. Да, благодаря принятому весной 2016 года комплексу кризисных мер по созданию новых рабочих мест безработица снизилась до 10 процентов, но даже эта цифра по-прежнему остается самой высокой в стране. С другой же стороны - не менее сложная проблема – нехватка квалифицированной рабочей силы.

Своя недвижимость – хороший стимул

Сегодня Министерство социальных дел поддерживает молодых врачей, приступающих к работе за пределами Таллинна или Тарту, суммой в 15 000 евро. Тем не менее в больницах Ида-Вирумаа по-прежнему не хватает персонала – одна только Ида-Вируская центральная больница в этом году готова принять на работу полсотни врачей.

Одно из моих предложений по ида-вируской программе – дополнительное стартовое пособие для тех специалистов, которые переедут на северо-восток: например, тем же врачам, которые переедут в Нарву или Кохтла-Ярве, можно было бы доплачивать еще столько же из средств, предназначенных на ида-вирускую программу. То есть итого молодой врач, приехавший на работу в Ида-Вируский уезд, получит 30 000 «подъемных». За эти деньги в Нарве можно купить пусть небольшую, но приличную квартиру. Для молодой семьи, которой в том же Таллинне пришлось бы либо снимать жильё, либо брать большой кредит, это может стать хорошей мотивацией устремить свой взор на северо-восток страны.

Финансирование, которое предусмотрено для таких «подъемных», позволило бы привлечь в регион более 60 специалистов в год – не только врачей, но и учителей, спасателей, полицейских, сотрудников судов и прокуратуры.

Современные предприятия – залог экономического роста

Последние 25 лет экономика Эстонии перестраивалась с крупной промышленности на мелкое предпринимательство. Понятно, что такой переход Ида-Вирумаа затронул больше всего: здесь много крупных предприятий, которые с этим просто не справились. Не желая оставлять регион в беде, в 2016 году правительство решило снизить плату за нанесение вреда окружающей среде, чтобы помочь сланцевому сектору. Мы видим, что последние два квартала доходы энергетических предприятий региона растут, а значит, они могут нанимать людей и платить конкурентоспособные зарплаты.

Параллельно строятся новые промышленные парки, чтобы привлекать предпринимателей в регион. Совместно с Кассой по безработице мы запустили меру поддержки создания новых рабочих мест: её итоги подводить пока рано, но уже можно сказать, что менее, чем за два года трудоустроиться смогло более 500 человек, ранее потерявших работу из-за массовых сокращений в сланцевом секторе.

Мы поддержали сланцевую промышленность в кризисное время и надеемся на то, что крупные производства продолжать играть важную роль на ида-вируском рынке труда, но сегодня нам очевидно, что индустриальная эпоха закончилась ещё в XX веке, и экономика северо-восточного региона страны отчаянно нуждается в диверсификации.

Поскольку мелкое предпринимательство в Ида-Вирумаа развито в меньшей мере, чем в других уездах Эстонии, то, на мой взгляд, в рамках новой ида-вируской программы государство со своей стороны должно поддержать небольшие предприятия этого региона – в особенности в наукоёмких секторах, которые становятся основой «экономики будущего». Правительство уже договорилось, что поддержка предпринимательства является одним из основных приоритетов ида-вируской программы, и в ближайшие месяцы Министерство экономики и коммуникаций совместно с EAS и Ида-Вируским центром предпринимательства представит конкретные детали нового пособия, которое поможет предпринимателям расширять производство и мотивируют их создавать новые рабочие места в регионе.

С Ида-Вирумаа начинается Эстония

Как предприятия, так и квалифицированные специалисты нуждаются не только в пособиях и дотациях, но и в развитой инфраструктуре. Подвижки есть и в этом направлении: в ближайшие годы из бюджета будут выделены средства для повышения скорости железнодорожного сообщения между Таллинном и Нарвой до 160 км/ч, что сократит время в пути примерно на полчаса. В Нарве, в свою очередь, появится театр „Vaba Lava“ и дом эстонского языка, по инициативе министра внутренних дел Андреса Анвельта строится новый колледж Академии внутренней безопасности.

Непосредственно от подчинённого мне Министерства социальных дел был выделен 1 миллион евро на реконструкцию отделения неотложной медицины Нарвской больницы. Следующим приоритетом для Министерства социальных дел является получение 20 миллионов евро бюджетных средств для завершения обновления Ида-Вируской центральной больницы в Пуру.

В ида-вирускую программу вошла и еще одна идея, способная улучшить инфраструктуру региона и его привлекательность: мы намерены решить проблему старых пустеющих многоквартирных домов, создав современную жилую среду, привлекательную для молодых семей.

Несмотря на наличие свежих идей и увеличившуюся активность политиков в регионе, действующая до сих пор Ида-Вируская программа развития по сути своей является перечнем рутинных дел различных ведомств и министерств на территории данного уезда. Наша же цель – запуск долгосрочной программы, которая займётся решением проблем, специфичных именно для этого региона. Несомненно, все начатые проекты нужно довести до конца, но именно программа Ида-Вирумаа, которая, как я надеюсь, будет доведена до ума и одобрена правительством в течение этой весны, позволит нам вернуться в исходную точку и продолжить развивать регион целостно, отталкиваясь от нужд самого главного богатства северо-востока страны – его людей.

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