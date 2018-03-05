Осиновский: в Ида-Вирумаа будут созданы все условия для развития экономики XXI века

Для того, чтобы привлечь их на северо-восток, правительство достигло предварительных договоренностей по новой программе Ида-Вирумаа, преследующей три основные цели: развитие инфраструктуры региона, повышение уровня общественных услуг и поддержка предпринимательства.

Рынок труда – самое слабое место Ида-Вирумаа, корень всех бед региона. Прежде всего в глаза бросается вопиющий уровень безработицы. Да, благодаря принятому весной 2016 года комплексу кризисных мер по созданию новых рабочих мест безработица снизилась до 10 процентов, но даже эта цифра по-прежнему остается самой высокой в стране. С другой же стороны - не менее сложная проблема – нехватка квалифицированной рабочей силы.

Своя недвижимость – хороший стимул

Сегодня Министерство социальных дел поддерживает молодых врачей, приступающих к работе за пределами Таллинна или Тарту, суммой в 15 000 евро. Тем не менее в больницах Ида-Вирумаа по-прежнему не хватает персонала – одна только Ида-Вируская центральная больница в этом году готова принять на работу полсотни врачей.

Одно из моих предложений по ида-вируской программе – дополнительное стартовое пособие для тех специалистов, которые переедут на северо-восток: например, тем же врачам, которые переедут в Нарву или Кохтла-Ярве, можно было бы доплачивать еще столько же из средств, предназначенных на ида-вирускую программу. То есть итого молодой врач, приехавший на работу в Ида-Вируский уезд, получит 30 000 «подъемных». За эти деньги в Нарве можно купить пусть небольшую, но приличную квартиру. Для молодой семьи, которой в том же Таллинне пришлось бы либо снимать жильё, либо брать большой кредит, это может стать хорошей мотивацией устремить свой взор на северо-восток страны.

Финансирование, которое предусмотрено для таких «подъемных», позволило бы привлечь в регион более 60 специалистов в год – не только врачей, но и учителей, спасателей, полицейских, сотрудников судов и прокуратуры.

Современные предприятия – залог экономического роста

Последние 25 лет экономика Эстонии перестраивалась с крупной промышленности на мелкое предпринимательство. Понятно, что такой переход Ида-Вирумаа затронул больше всего: здесь много крупных предприятий, которые с этим просто не справились. Не желая оставлять регион в беде, в 2016 году правительство решило снизить плату за нанесение вреда окружающей среде, чтобы помочь сланцевому сектору. Мы видим, что последние два квартала доходы энергетических предприятий региона растут, а значит, они могут нанимать людей и платить конкурентоспособные зарплаты.

Параллельно строятся новые промышленные парки, чтобы привлекать предпринимателей в регион. Совместно с Кассой по безработице мы запустили меру поддержки создания новых рабочих мест: её итоги подводить пока рано, но уже можно сказать, что менее, чем за два года трудоустроиться смогло более 500 человек, ранее потерявших работу из-за массовых сокращений в сланцевом секторе.