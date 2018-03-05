Каждую весну мужчины ломают голову: чем же порадовать женщин на 8 марта, что же подарить своей второй половинке, маме, сестре, начальнице, коллеге и другим представительницам прекрасного пола? Тюльпаны – великолепно, духи – хорошо, а гаджет – лучше, говорят нам опросы амазонок нашего времени. Техноблог Digitark предлагает идеи подарков для дам с разными вкусами, интересами и хобби.
Поклоннице активных способов проведения досуга, которая никогда не променяет свою тренировку даже на самое заманчивое свидание, придутся по вкусу спортивные наушники JBL Reflect Mini Bluetooth.
Это лёгкие и беспроводные наушники от именитого бренда с хорошим качеством звучания и функцией ответа на звонки hands free (при подключении к телефону). Переключать композиции и менять громкость можно прямо на наушниках. Кабель этого устройства отражает свет, поэтому бегун будет виден на дороге даже ночью.
Еще одна важная для спортсменов характеристика наушников – их защита от пота, они выдержат и самую интенсивную тренировку без проблем.
Наушники работают со всеми смартфонами, и другими гаджетами, поддерживающими функцию Bluetooth (при желании можно подключить их к смарт-часам и пользоваться без телефона). Время работы до 8 часов, чего более чем достаточно для занятий спортом.
Современная активная женщина не сможет обойтись и без фитнес-браслета, которые будут верным помощником на занятиях в зале или на улице.
Фитнес-трекер Samsung Gear Fit2 PRO обладает всеми качествами, которые ждут от данного вида устройств: шагомер, пульсометр, измерение качества и продолжительности сна, GPS-модуль, время и дата.
В дополнение к этому, защита от воды по стандарту 5 ATM, что позволяет в часах даже плавать.
Что еще можно подарить дорогой сердцу женщине, читайте в техноблоге Digitark.