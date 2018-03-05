Техноподарки к самому женственному празднику ФОТО: Pixbay.com

Каждую весну мужчины ломают голову: чем же порадовать женщин на 8 марта, что же подарить своей второй половинке, маме, сестре, начальнице, коллеге и другим представительницам прекрасного пола? Тюльпаны – великолепно, духи – хорошо, а гаджет – лучше, говорят нам опросы амазонок нашего времени. Техноблог Digitark предлагает идеи подарков для дам с разными вкусами, интересами и хобби.

Поклоннице активных способов проведения досуга, которая никогда не променяет свою тренировку даже на самое заманчивое свидание, придутся по вкусу спортивные наушники JBL Reflect Mini Bluetooth.

Наушники JBL Reflect Mini Bluetooth ФОТО: Digitark

Это лёгкие и беспроводные наушники от именитого бренда с хорошим качеством звучания и функцией ответа на звонки hands free (при подключении к телефону). Переключать композиции и менять громкость можно прямо на наушниках. Кабель этого устройства отражает свет, поэтому бегун будет виден на дороге даже ночью.

Еще одна важная для спортсменов характеристика наушников – их защита от пота, они выдержат и самую интенсивную тренировку без проблем.

Наушники работают со всеми смартфонами, и другими гаджетами, поддерживающими функцию Bluetooth (при желании можно подключить их к смарт-часам и пользоваться без телефона). Время работы до 8 часов, чего более чем достаточно для занятий спортом.

Современная активная женщина не сможет обойтись и без фитнес-браслета, которые будут верным помощником на занятиях в зале или на улице.

Фитнес-трекер Samsung Gear Fit2 PRO ФОТО: Digitark

Фитнес-трекер Samsung Gear Fit2 PRO обладает всеми качествами, которые ждут от данного вида устройств: шагомер, пульсометр, измерение качества и продолжительности сна, GPS-модуль, время и дата.