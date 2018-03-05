Фото, видео: в Амстердаме каналы превратились в катки

Морозная погода, покоряющая Европу, принесла нечто хорошее голландцам, которые так любят кататься на коньках по водоемам.
В Амстердаме так холодно, что покрылись льдом некоторые каналы. К счастью, это превратило их в катки, чем немедленно воспользовались жители города. Впервые за шесть лет каналы Принсенграхт и Кейзерсграхт замерзли достаточно для того, чтобы выдерживать вес десятков людей, пишет "Моя Планета".
На фотографиях видно, как конькобежцы катаются, а пешеходы просто наслаждается новизной прогулок там, где раньше была вода. Одна женщина даже взяла с собой собаку, сообщает The Guardian.
Ice skating on the canals of #Amsterdam 🇳🇱❄️ pic.twitter.com/BghNs1dUYU— Bader F. (@BaderFQ) 2 марта 2018 г.
today, for the first time in years, people were ice skating on the amsterdam canals pic.twitter.com/pbUwR7hvBr— juan (@juanbuis) 2 марта 2018 г.