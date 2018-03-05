Фото, видео: в Амстердаме каналы превратились в катки

В Амстердаме так холодно, что покрылись льдом некоторые каналы. К счастью, это превратило их в катки, чем немедленно воспользовались жители города. Впервые за шесть лет каналы Принсенграхт и Кейзерсграхт замерзли достаточно для того, чтобы выдерживать вес десятков людей, пишет "Моя Планета".