понедельник, 5 марта 2018 г.
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Фото, видео: в Амстердаме каналы превратились в катки

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ФОТО: MICHAEL KOOREN/REUTERS

Морозная погода, покоряющая Европу, принесла нечто хорошее голландцам, которые так любят кататься на коньках по водоемам.

В Амстердаме так холодно, что покрылись льдом некоторые каналы. К счастью, это превратило их в катки, чем немедленно воспользовались жители города. Впервые за шесть лет каналы Принсенграхт и Кейзерсграхт замерзли достаточно для того, чтобы выдерживать вес десятков людей, пишет "Моя Планета".

На фотографиях видно, как конькобежцы катаются, а пешеходы просто наслаждается новизной прогулок там, где раньше была вода. Одна женщина даже взяла с собой собаку, сообщает The Guardian.

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