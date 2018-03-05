Транзитная дорога через Нарву будет строиться позже, чем планировалось

В Нарве с 2016 года ведется подготовка к реализации масштабного проекта реконструкции транзитных дорог — так называемый проект «Реконструкция транзитных дорог TEN-T в Нарве». Речь прежде всего о протяженной улице Пауля Кереса, ведущей к погранично-таможенному терминалу, а также о центральном нарвском кольцевом перекрестке, с которого улица Кереса берет начало.

Основную нагрузку на этот дорожный маршрут создают тяжелые фуры, движущиеся через Нарву в обоих направлениях. Транзитный путь пронизывает Нарву ровно посередине, покою и безопасности горожан он явно не способствует.

Проект реконструкции транзитных дорог в Нарве внесен правительством в программу инвестиций в транспортную инфраструктуру на период 2014-2020 годов. Суммарный бюджет проекта составляет 10,7 миллиона евро, из которых господдержка из средств Европейского фонда сплочения составит 84 процента, а город потратит на это в течение нескольких лет реализации свыше 1,7 миллиона.

В 2018 году уже планировалось вести собственно строительные работы, однако вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов нынче сообщил, что реконструкция в этом году не начнется: «На следующий год, вполне вероятно, будут запланированы работы».

Так как данный проект находится в ведении Нарвского департамента развития и экономики, его директор Георгий Игнатов объяснил «Северному побережью» причину задержки.

По его словам, существующая детальная планировка территории улицы Пауля Кереса предполагает расширение дороги с нынешних двух до четырех полос — такой ее и спроектировали, готовясь к реконструкции. Однако затем проведенный аудит безопасности дорожного движения показал, что расширение улицы Кереса до четырехполосного практически по всей ее длине не повысит безопасность. А повышение безопасности людей, соседствующих с транзитным коридором, является первейшим приоритетом проекта и условием его финансирования со стороны государства.

"Было рекомендовано пересмотреть проектное решение с той точки зрения, чтобы где возможно сузить дорогу. Это кроме того устранит проблему необходимости ликвидации ряда хороших лип вдоль улицы Кереса, что на самом деле было бы довольно болезненным. Плюс мы сэкономим деньги, потому что четырехполосная дорога существенно дороже трехполосной", — рассказал Игнатов.

Также по рекомендации аудита придется пересмотреть решение кольцевого перекрестка в начале улицы Кереса, через который следует абсолютно весь автомобильный транзит — не только фуры.

Этот нестандартный в плане схемы движения дорожный круг является очень сложным для всех водителей, особенно приезжих, и новые схемы движения для него не раз обсуждались в Нарве на стадии подготовки описываемого проекта реконструкции. В итоге было решено радиус кольца не менять. Однако теперь аудит показал, что радиус все же придется уменьшить, и во имя повышения опять же безопасности следует сделать кольцо скорее однополосным. «В сущности, в части кольца нужно полностью переделывать все проектное решение», — резюмировал Игнатов.