Последствия алкоакциза: закрыты десятки приграничных магазинов

Целью исследования, заказанного Торгово-промышленной палатой Эстонии, было выявить влияние роста алкогольного акциза на эстонскую приграничную торговлю в 2017 году, пишет Postimees.

По результатам исследования количество людей, которые едут за покупками в Латвию, а также частота поездок за год выросла, возросли и объемы покупок.

«Количество людей, которые специально ездили в Латвию за алкоголем, в 2017 году, по сравнению с 2016, выросло более чем в 2,5 раза, 35 процентов из них ездили шесть и более раз в год», - отметила директор Эстонского института конъюнктуры Марье Йосинг.

Чаще за спиртным ездят жители Южной и Западной Эстонии. Самые активные – люди среднего возраста и молодежь. «Средний покупатель приобрел в Латвии за 2017 год 18 литров водки или 93 литра пива, а 34 процента покупателей от 18 до 29 лет в среднем тратили за одну поездку более пятисот евро», - добавила она.

В результате приграничной торговли у людей появились запасы – в среднем 28 литров пива и 6 литров водки. Треть опрошенных полагают, что из-за запасов они стали больше пить.

По словам генерального директора Торгово-промышленной палаты Майта Пальтса, результаты исследования вызывают беспокойство.

«Несмотря на поступления с алкогольного акциза, Эстония недополучает НСО, о чем до сих пор не хотели говорить. По оценке производителей, в 2017 году из-за торговли алкоголем на южной границе не был получен НСО на сумму 17,9 млн евро, а по прогнозам на 2018 год будет недополучено около 29 миллионов. Кроме того, ясно, что речь сегодня больше не идет только об акцизных товарах и связанным с ними оттоком налогов в Латвию», - добавил он. По словам Пальтса, влияние прежней акцизной политики государства неверно оценено. «Влияние было негативным на доходы государства и сегодня нельзя сказать, что поднятие акциза снизило для жителей потребление алкоголя».

«По оценке производителей алкоголя, в 2018 году в государственный бюджет не поступит примерно 110 млн евро, а в 2019 – около 141 млн евро. Чтобы избежать снижения налоговых поступлений и ослабления конкуренции, разумно было бы отказаться от дальнейшего повышения акциза и задуматься о его снижении до конкурентоспособного уровня», - подчеркнул он.

Эстонский институт конъюнктуры провел опрос в декабре 2017 года с целью исследовать приграничные покупки в Латвии в 2017 году. Всего были опрошены 1074 человека.