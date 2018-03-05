Борьба Линды с депрессией: когда ребенок был у отца, я ходила по улицам и пила

Недоходное объединение хочет при помощи своеобразной кампании достучаться до десятков тысяч жителей Эстонии, чтобы рассказать нам о все более распространяющейся болезни – депрессии, пишет Postimees.
23-летняя Линда боролась с депрессией с подросткового возраста. Тогда она была очень неуверенной в себе и одноклассники издевались над ней. Но в по-настоящему черной дыре она обнаружила себя несколько лет назад, когда ее бросил муж. Так ставшая матерью в 17 лет Линда оказалась одна с маленьким ребенком.
Женщина, имеющая основное образование и не имеющая опыта работы, должна была в один момент пойти на работу, начать оплачивать счета и заботиться о ребенке, которые в первые годы жизни был очень болезненным. В это же время по их мустамяэской квартире бегали тараканы, поскольку у молодой женщины неделями не было сил на то, чтобы заняться уборкой.
«В те дни, когда ребенок находился у отца, я ходила по улицам и пила. Для меня это было побегом от жизни. Но алкоголь является депрессантом, и в пьяном состоянии в голову лезу всякие идиотские мысли. Так я на самом деле чуть не сломала всю свою жизнь», - рассказала она.
Самоуничтожением Линда занималась целый год, пока не решила переехать вместе с ребенком к тете. Тогда она уже и сама поняла, что находится в депрессии, и позволила врачу выписать ей антидепрессанты. Однако несмотря на это все стало только хуже: молодая женщина попыталась свести счеты с жизнью с помощью таблеток. В это время ее ребенок и тетя спали в доме, этажом выше.
«После этого я очень испугалась, что-то щелкнуло в голове – что я делаю?» - вспоминает Линда, которая сама вызвала скорую помощь. Она попала в больницу Сеэвальда, поскольку наконец поняла, что нуждается в полноценной помощи.
Так прошел год, в течение которого Линде не нужно было воевать с депрессией. В этом плане у нее есть защитники, к которым можно обратиться, если руки опять начинают тянуться к бутылке.
Линда руководит в Таллинне двумя кафе, а с ребенком ей помогает тетя. Кроме того она ведет блог, в котором честно рассказывает о пережитом и таким образом пытается помочь другим. «Самой большой моей ошибкой было то, что я не могла попросить о помощи. Мы считаем, что можем справиться со всем сами: построить карьеру, быть супер-матерями. Но в действительности, это так нормально – попросить о помощи. Сегодня я знаю, что значит просьба о помощи».
Распространенная болезнь
История Линды далеко не уникальна. По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), в плане депрессии Эстония находится в первых рядах в мире.
А именно, статистика ВОЗ показывает, что депрессия диагностирована примерно у 75 000 жителей Эстонии, то есть у 5,9 процента всего населения страны. Другими словами, депрессией страдают пять-шесть человек из ста. Для сравнения, у наших ближайших соседей, Латвии и Финляндии, этот процент соответственно равен 4,9 и 5,6. Конечно, разница между странами ничтожно мала, но по этому показателю в Европе нас опережает только Украина.
Проведенное в 2014 году среди учеников основной школы Эстонии исследование показало, что примерно у трети из этих молодых людей в течение последних пяти лет возникали депрессивные эпизоды. По некоторым оценкам, каждый год в Эстонии без помощи остаются 45 000 человек.
Исследования показывают, что получение помощи берет много времени, поскольку лишь немногие знают о душевном здоровье и признаках его нарушения, также не знают, как начать лечение, а по отношению к людям с диагнозами нарушения психики царит предубеждение.
Тысячи участников тестирования
Чтобы люди могли понять, есть ли у них проблема, и получить необходимую помощь, работе с душевным здоровьем посвящена кампания «Черный снег» («Must lumi»), которую проводит MTÜ Peaasjad ellu.
Название указывает на весну, когда таящий снег обретает именно такой цвет. Весна – это и то время, когда люди становятся особенно чувствительными к проблемам душевного здоровья и, прежде всего, к депрессии.
Недоходное объединение пытается сделать что-то совершенно невозможное: достучаться до - как минимум - 30 000 людей. Тесты рассылаются на частные предприятия, а также в госучреждения и школы. Задействованы более трех десятков фирм, учреждений, союзов.
«На самом деле, эти 30 000 – скорее, промежуточная цель, - говорит исполнительный директор портала Peaasi и клинический психолог Анна-Кайса Ойдермаа. – Ссылка на тест попадет в почтовые ящики этого количества людей, но его смогут пройти и другие. В конце марта можно будет увидеть, до какого количества людей мы смогли достучаться. Было бы очень хорошо, если бы тест прошли 70 000 страдающих от депрессии».
На данный момент на вопросы теста ответили более тысячи человек на таких крупных предприятиях, как Viru Keemia Grupp, Rahva Raamat и Helmes. Тест прошли 1139 человек, и вот результат: почти у половины из них превышены показатели нормы по депрессии.
Это означает, что примерно у 45 процентов участников теста симптомы депрессии оказались настолько высокими, что им уже нужно заниматься этой проблемой: проконсультироваться со специалистом или начать своими силами укреплять здоровье.
«Это очень большое количество. Ничего подобного мы не ожидали», - сказала Ойдермаа. В то же время, нужно подчеркнуть, что тест был отправлен почти 5000 человек, из которых на него ответили чуть более 1000. Скорее всего, тест заполнили именно те, кто уже говорил на эту тему, и кому было что ответить.
Тест, который используют для исследования депрессии во многих уголках мира, состоит из десяти вопросов, плюс вопросы о мыслях о суициде. Это далеко не диагностический инструмент, скорее он помогает заполняющему его человеку посмотреть на себя со стороны.
«Если результат теста показывает превышение пределов нормы, это не означает клинического диагноза. Но речь идет о том узком месте, с которым в любом случае нужно что-то делать», - сказала клинический психолог.
Тест исследует, были ли у отвечающего в течение последнего месяца упадок сил или бессонница, или он чувствовал, что будущее выглядит безнадежным. В дополнительных вопросах нужно ответить: думал ли человек в последние месяцы неоднократно о смерти или о самоубийстве? Ответы на последние вопросы показали страшную картину: утвердительно ответил каждый пятый.
Лечение возможно
Например, тест уже прошли работники одного из самых крупных предприятий по разработке программного обеспечения Helmes. Руководитель предприятия Яан Пиллесаар считает, что очень важно заниматься этой темой: «Я замечал, что некоторые предприятия по-прежнему относятся к работающим людям, как к частям машины. То есть, если одна сгорит, ее меняют на другую».
Задачей предприятия Пиллесаар видит создание такой среды, при которой люди могли бы учиться и развиваться, а также были окружены заботливыми людьми: «Поддерживать в людях состояние счастья полезно и для самого предприятия. Исследования показали, что каждое, инвестированное в душевное здоровье евро принесет в девять раз больше – меньше больничных дней, большая продуктивность».
По словам исполнительного директора портала Peaasi Ойдермаа, цель кампании – помочь повысить знания о депрессии как о болезни, которую можно вылечить, побудить возникновение дискуссии и снизить предубеждения, связанные с болезнью: «И заодно помочь понять, что депрессия – это не модное слово».
Ойдермаа отмечает, что у Эстонии нет большого стратегического плана по работе с душевным здоровьем населения: «Если Эстонии провела реформу трудоспособности, которая прежде всего касается физических недостатков, то уже теперь настало время подумать о душевном здоровье рабочей силы. Прогнозы говорят, что именно эоно станет проблемой номер один у рабочей силы».