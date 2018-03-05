Борьба Линды с депрессией: когда ребенок был у отца, я ходила по улицам и пила

23-летняя Линда боролась с депрессией с подросткового возраста. Тогда она была очень неуверенной в себе и одноклассники издевались над ней. Но в по-настоящему черной дыре она обнаружила себя несколько лет назад, когда ее бросил муж. Так ставшая матерью в 17 лет Линда оказалась одна с маленьким ребенком.

Женщина, имеющая основное образование и не имеющая опыта работы, должна была в один момент пойти на работу, начать оплачивать счета и заботиться о ребенке, которые в первые годы жизни был очень болезненным. В это же время по их мустамяэской квартире бегали тараканы, поскольку у молодой женщины неделями не было сил на то, чтобы заняться уборкой.

«В те дни, когда ребенок находился у отца, я ходила по улицам и пила. Для меня это было побегом от жизни. Но алкоголь является депрессантом, и в пьяном состоянии в голову лезу всякие идиотские мысли. Так я на самом деле чуть не сломала всю свою жизнь», - рассказала она.

Самоуничтожением Линда занималась целый год, пока не решила переехать вместе с ребенком к тете. Тогда она уже и сама поняла, что находится в депрессии, и позволила врачу выписать ей антидепрессанты. Однако несмотря на это все стало только хуже: молодая женщина попыталась свести счеты с жизнью с помощью таблеток. В это время ее ребенок и тетя спали в доме, этажом выше.

«После этого я очень испугалась, что-то щелкнуло в голове – что я делаю?» - вспоминает Линда, которая сама вызвала скорую помощь. Она попала в больницу Сеэвальда, поскольку наконец поняла, что нуждается в полноценной помощи.

Так прошел год, в течение которого Линде не нужно было воевать с депрессией. В этом плане у нее есть защитники, к которым можно обратиться, если руки опять начинают тянуться к бутылке.

Линда руководит в Таллинне двумя кафе, а с ребенком ей помогает тетя. Кроме того она ведет блог, в котором честно рассказывает о пережитом и таким образом пытается помочь другим. «Самой большой моей ошибкой было то, что я не могла попросить о помощи. Мы считаем, что можем справиться со всем сами: построить карьеру, быть супер-матерями. Но в действительности, это так нормально – попросить о помощи. Сегодня я знаю, что значит просьба о помощи».

Распространенная болезнь

История Линды далеко не уникальна. По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), в плане депрессии Эстония находится в первых рядах в мире.