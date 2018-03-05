Отданы под суд 18 рецидивистов, организовавших массовые беспорядки в Вируской тюрьме

Согласно обвинению, 23 июня 2015 года около 22.55 в Вируской тюрьме 18 заключенных одновременно разбили окна в десяти камерах, используя для этого выданные в месте лишения свободы металлические кружки и ложки, а также куски от смывного бачка туалета.

«В результате разгрома заключенные нанесли материальный ущерб Riigi Kinnisvara AS и Вируской тюрьме», - сказала пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филипова.

Что касается 18 мужчин, организовавших массовые беспорядки, то преимущественно речь идет о наркопреступниках, ранее привлекавшихся к ответственности в уголовном порядке. Большинство из них имеют богатое преступное прошлое, иногда выходящее за пределы наркопреступлений или перевозки контрабанды.

Один из них - Евгений, которому около 30 лет, - в 2005 году вместе с отцом убил мужчину, которого они избили и, согласно первоначальным данным, сбросили с обрыва в Онтика. Однако суд счел, что последнее произошло непреднамеренно, и Евгений получил условный срок. Позже его судили за нападение на рыбака.