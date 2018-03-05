В Эстонии зафиксирован наибольший в ЕС спад объемов розничной торговли

Во всем ЕС объемы розничной торговли в январе этого года за месяц уменьшились на 0,1%. Наибольшим был спад этого показателя в Эстонии — 2,4 процента.
Розничные продажи в еврозоне в январе 2018 года снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда их падение составляло 1%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat), приведенные порталом finmarket.ru.
Относительно января 2017 года показатель увеличился на 2,3%.
Динамика первого показателя совпала с прогнозами, второго - превысила ожидания. Аналитики прогнозировали рост продаж в годовом выражении на 2%.
В целом в 28 странах Европейского союза снижение объема розничных продаж в позапрошлом месяце составило также 0,1% после падения на 0,9% в декабре. В годовом выражении продажи выросли на 2,7%.
Среди стран ЕС, по которым имеются данные, самое значительное снижение розничной торговли за месяц отмечено в Эстонии (-2,4%), Бельгии (-1,6%) и на Мальте (-1,4%). Самый заметный рост наблюдался в Латвии (2,1%), Финляндии (1,3%), Венгрии (1,1%) и Австрии (0,7%).
В годовом выражении наибольший рост зарегистрирован в Румынии (11%), Венгрии (7,5%), Латвии (7,2%) и Франции (6,3%). Снижение наблюдалось в Эстонии (-0,9%) и Бельгии (-0,2%).