Тупик после выборов: минималка в 1000 евро, удвоение пенсий и высылка мигрантов неосуществимы

В результате вчерашних парламентских выборов Италия оказалась в тупиковой ситуации. Есть опасения, что ни одна из политических сил не способна сформировать эффективное правительство.
Более того, по правде говоря, ни у одной партии или движения нет серьезной программы, которая могла бы решить стоящие перед страной проблемы. Политический ландшафт расколот, партии, движения и партийки пытаются тянуть государственный воз каждый в свою сторону и единственная объединяющая тема – крайне критичное отношение к прежней политической системе. Не удивительно, что еще до выборов 72% итальянцев отмечали, что не верят ни одному обещанию ни одного политика.
На этот раз выборы в двухпалатный парламент проходили на основании новой и довольно сложной избирательной системы. И в сенате, и в палате представителей часть мандатов распределили между кандидатами, получившими большинство голосов в своем округе, а оставшуюся (большую) часть – на основании традиционной пропорциональной системы. Явка оказалась предсказуемо низкой – ниже 60%. Поскольку избирательная система способствует возникновению избирательных союзов, результат оказался довольно пестрым, чтобы не сказать хаотичным. Настоящего мандата от народа не получил никто.
Крупнейшей силой оказался блок правоцентристских партий, который по предварительным данным набрал 37% голосов. Ведущей партией блока является Forza Italia! («Вперед, Италия!»), по сути, лидером блока является экс-премьер Сильвио Берлускони (81), прославившийся в свое время организацией вечеринок бунга-бунга и коррупционными махинациями. До этого года ему было в связи с этим запрещено занимать любые официальные должности. Таким образом, согласно всем предположениям, правительство будет формировать нынешний президент Европарламента Антонио Таяни. Это политик мейнстрима, возможно, даже влиятельный, однако сформировать правительство ему будет крайне трудно.
Во-первых, предвыборные обещания самой Forza Italia, мягко говоря, отдают популизмом и неосуществимы. С одной стороны, всем итальянцам обещают минимальный доход 1000 евро в месяц и удвоенные пенсии. С другой, планируется снижение налогов и введение “двойной” валютной системы, при которой наряду с евро в стране появится местная, внутренняя валюта. Одним словом, крайне запутанная штука, кошмар экономистов. Во-вторых, вторая опора правоцентристского блока – La Lega («Лига», ранее «Северная Лига»), которую возглавляет Маттео Сальвини, имеющий довольно радикальные взгляды и выделяющийся тем, что противостоит Евросоюзу и иммиграции. Политического опыта в то же время у них нет. Зато они увеличили свой урожай голосов с 4% на прошлых выборах в 2013 году до 17%, что дает им основания требовать, чтобы их мнение учитывалось. В-третьих, правым центристам очень трудно найти себе партнеров по коалиции. Партий и движений хватает, но ни одна из них не годится для того, чтобы возглавить правительство.
На втором месте на выборах оказалось Движение Пять Звезд, набравшее около трети голосов. Это чисто партия протеста, которая, вероятно, никогда не собиралась брать на себя бремя правления. Хотя создатель партии, бывший клоун Беппе Грилло ушел из политики, ставший после него лидером Луиджи Ди Майо еще до выборов заявил, что в коалиционных переговорах они участвовать не собираются. Поскольку формирование однопартийного правительства в Италии исключено, это уже означало, что движение отказывается от участия в правлении.
Показавшая на выборах третий результат Демократическая партия премьера Маттео Ренци стала главным проигравшим на выборах. Традиционно представляющая левоцентристские взгляды и поддерживающая Европу и глобализацию партия потерпела поражение, поскольку ее политика до сих пор не принесла никаких значительных результатов. В любой будущей коалиции у них может быть только роль младшего брата, смириться с которой, очевидно, нелегко.
Остальные партии, радикально левая “Свободные и равные» (Liberi e Uguali), проевропейская «Плюс Европа!» (Più Europa) и другие могут войти в коалицию только для веса, чтобы хватило для формирования коалиции, хотя могут попытаться выторговать что-то на переговорах и тем самым осложнить процесс.
Так или иначе перед Италией стоят сложные и, вероятно, долгие коалиционные переговоры. Нельзя исключить и объявления новых выборов, однако они, очевидно, не слишком изменят ситуацию.
Экономика и миграция
Как и в большинстве европейских стран, основным вопросом на выборах было скверное состояние экономики и неконтролируемая иммиграция.
Экономика Италии выросла в прошлом году на 2%, что не худший показатель за последнее время и дает основания для некоторого оптимизма. Но общая ситуация все же весьма плачевна. Государственный долг составил 2,3 триллиона евро, что составляет 135% от ВВП. Объем экономики по-прежнему на 5 с лишним процентов меньше, чем десять лет назад, когда начался экономический кризис. Уровень безработицы составляет 11%, однако среди молодежи этот показатель значительно выше.
Никакого рецепта для выхода из положения нет ни у кого. По сути, все партии с одной стороны предлагают снизить налоги, а с другой обещают различные пособия и увеличение расходов. И это в ситуации, когда государство и без того мается под тяжелым кредитным бременем. Хуже ситуация могла бы быть разве что в том случае, если бы итальянцы действительно доверяли своим политикам. Этого, как уже было сказано, они с божьей помощью не делают, но и на улучшение надежды нет.
Вторая тема – миграция. В Италии на данный момент находится около 600 000 нелегальных иммигрантов. Сам по себе это не огромный показатель, если учесть, что население Италии составляет более 60 миллионов, но помимо того, в Италии насчитываются миллионы легальных иммигрантов, причем иммиграция не прекращается. Неизбежно. Хотя рождаемость в последние годы выросла с 1,2 ребенка на одну женщину до 1,4 ребенка, в основном это происходило за счет высокой рождаемости у мигрантов. Рождаемость среди этнических итальянцев по-прежнему крайне низка.
Некоторые партии, в том числе Forza Italia, которая, очевидно, сформирует правительство, пообещали в срочном порядке начать высылку нелегальных мигрантов. Избирателям, естественно, это нравится, однако на практике этому сопутствует множество проблем. И в долгосрочной перспективе это не решит проблем Италии.
На выходных немецкие социал-демократы спустя почти полгода смутного времени, наконец, сформировали коалицию с христианскими демократами. В Италии смутное время еще только начинается. Соединенное королевство в то же время мучается с брекзитом, а во Франции Эммануэль Макрон, под громкое “ура” пришедший к власти в прошлом году, продолжает топтаться на месте. То есть ситуация в Европе не ахти. Хотя понемногу начала расти экономика.