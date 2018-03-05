Тупик после выборов: минималка в 1000 евро, удвоение пенсий и высылка мигрантов неосуществимы

Показавшая на выборах третий результат Демократическая партия премьера Маттео Ренци стала главным проигравшим на выборах. Традиционно представляющая левоцентристские взгляды и поддерживающая Европу и глобализацию партия потерпела поражение, поскольку ее политика до сих пор не принесла никаких значительных результатов. В любой будущей коалиции у них может быть только роль младшего брата, смириться с которой, очевидно, нелегко.

Остальные партии, радикально левая “Свободные и равные» (Liberi e Uguali), проевропейская «Плюс Европа!» (Più Europa) и другие могут войти в коалицию только для веса, чтобы хватило для формирования коалиции, хотя могут попытаться выторговать что-то на переговорах и тем самым осложнить процесс.

Так или иначе перед Италией стоят сложные и, вероятно, долгие коалиционные переговоры. Нельзя исключить и объявления новых выборов, однако они, очевидно, не слишком изменят ситуацию.

Экономика и миграция

Как и в большинстве европейских стран, основным вопросом на выборах было скверное состояние экономики и неконтролируемая иммиграция.

Экономика Италии выросла в прошлом году на 2%, что не худший показатель за последнее время и дает основания для некоторого оптимизма. Но общая ситуация все же весьма плачевна. Государственный долг составил 2,3 триллиона евро, что составляет 135% от ВВП. Объем экономики по-прежнему на 5 с лишним процентов меньше, чем десять лет назад, когда начался экономический кризис. Уровень безработицы составляет 11%, однако среди молодежи этот показатель значительно выше.

Никакого рецепта для выхода из положения нет ни у кого. По сути, все партии с одной стороны предлагают снизить налоги, а с другой обещают различные пособия и увеличение расходов. И это в ситуации, когда государство и без того мается под тяжелым кредитным бременем. Хуже ситуация могла бы быть разве что в том случае, если бы итальянцы действительно доверяли своим политикам. Этого, как уже было сказано, они с божьей помощью не делают, но и на улучшение надежды нет.

Вторая тема – миграция. В Италии на данный момент находится около 600 000 нелегальных иммигрантов. Сам по себе это не огромный показатель, если учесть, что население Италии составляет более 60 миллионов, но помимо того, в Италии насчитываются миллионы легальных иммигрантов, причем иммиграция не прекращается. Неизбежно. Хотя рождаемость в последние годы выросла с 1,2 ребенка на одну женщину до 1,4 ребенка, в основном это происходило за счет высокой рождаемости у мигрантов. Рождаемость среди этнических итальянцев по-прежнему крайне низка.

Некоторые партии, в том числе Forza Italia, которая, очевидно, сформирует правительство, пообещали в срочном порядке начать высылку нелегальных мигрантов. Избирателям, естественно, это нравится, однако на практике этому сопутствует множество проблем. И в долгосрочной перспективе это не решит проблем Италии.