Изменится расписание поездов Elron по маршруту Таллинн-Нарва
5 марта 2018 г., 14:08
В воскресенье, 25 марта, Эстония переходит на летнее время, и поезда Elron будут ездить по летнему расписанию, изменения ожидаются и на линии Таллинн-Нарва-Таллинн, передает Rus.err.
Рейс №25 по маршруту Нарва-Таллинн станет отправляться в 10:09 вместо нынешних 10:49.
Из Таллинна в Нарву утренний поезд №220 будет отправляться в 7:07 вместо нынешних 7:53.
На летнее время переходят все страны Евросоюза, поскольку в интересах единого рынка в ЕС действует единый подход к дате и часу перехода на летнее и зимнее время.
В три часа ночи 25 марта надо будет перевести стрелки часов на один час вперед.