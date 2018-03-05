Изменится расписание поездов Elron по маршруту Таллинн-Нарва

Рейс №25 по маршруту Нарва-Таллинн станет отправляться в 10:09 вместо нынешних 10:49.

Из Таллинна в Нарву утренний поезд №220 будет отправляться в 7:07 вместо нынешних 7:53.

На летнее время переходят все страны Евросоюза, поскольку в интересах единого рынка в ЕС действует единый подход к дате и часу перехода на летнее и зимнее время.