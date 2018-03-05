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  • Сборные Англии, Коста-Рики и Южной Кореи попросили установить шестиметровые заборы на тренировочных площадках к ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге

Сборные Англии, Коста-Рики и Южной Кореи попросили установить шестиметровые заборы на тренировочных площадках к ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге

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ФОТО: Peter Kovalev/Peter Kovalev/TASS

Оргкомитет чемпионата мира по футболу обратился в Комитет по строительству с просьбой рассмотреть вопрос о возведении шестиметрового забора вокруг тренировочных площадок в Санкт-Петербурге.  

«В рамках обращения от оргкомитета чемпионата мира в Комитет по строительству поступила просьба рассмотреть возможность установить заборное ограждение высотой не менее 6 метров, дабы оградить тренирующихся от посторонних глаз.

Сейчас в комитете рассматривают возможность установки таких заграждений. В настоящее высота ограждений составляет два метра», – сказал  исполняющий обязанности первого заместителя председателя городского комитета по строительству Климов.

Чиновник также добавил, что просьбы поступили от команд Коста-Рики, которая будет тренироваться в Павловске, Южной Кореи с базой в Ломоносове и Англии, база которой расположена в Зеленогорске. Все эти города входят в состав Санкт-Петербурга.

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