На границах России с Эстонией и Финляндией за месяц изъяли две тонны продуктов

Инспекторы Россельхознадзора в феврале поймали 150 туристов, нарушивших правила ввоза продуктов животного происхождения в Россию, передает fontankafi.ru.
На границе с Финляндией и Эстонией в международных автомобильных пунктах пропуска "Светогорск", "Брусничное", "Торфяновка", "Ивангород", а также в международном аэропорту Пулково в предыдущем месяце конфисковали почти две тонны продуктов: 192 кг рыбы и рыбной продукции, 166 кг мясных и 1533 кг молочных продуктов, а также 63 кг яиц и 6 кг меда. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Туристам приходилось расставаться с привезённой из-за границы снедью или из-за превышения лимита 5 кг, или из-за того, что мясо и рыбу везли в сыром виде и без заводской упаковки.
"Продукция возвращена на сопредельные территории или направлена на уничтожение", - добавили в ведомстве.