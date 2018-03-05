На границах России с Эстонией и Финляндией за месяц изъяли две тонны продуктов

На границе с Финляндией и Эстонией в международных автомобильных пунктах пропуска "Светогорск", "Брусничное", "Торфяновка", "Ивангород", а также в международном аэропорту Пулково в предыдущем месяце конфисковали почти две тонны продуктов: 192 кг рыбы и рыбной продукции, 166 кг мясных и 1533 кг молочных продуктов, а также 63 кг яиц и 6 кг меда. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти.