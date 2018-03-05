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Inbank рассматривает вариант продажи доли в Coop Pank Таллинну

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ФОТО: Ardo Kaljuvee

Inbank AS приступил к переговорам о продаже доли в Coop Pank, в покупке заинтересован принадлежащий Таллинну Эстонский кооперативный банк.

«Мы рассматриваем вариант продажи доли в банке Coop, одна из потенциальных заинтересованных сторон — город Таллинн», - сказал BNS председатель совета Inbank Прийт Пылдоя.

Доля Inbank в банке Coop составляет около 18 процентов. По словам Пылдоя, есть и другие потенциальные покупатели, кроме Таллинна. Кроме того, по его словам, возможны как частичная, так и полная продажа доли.

Причина начала переговоров о продаже — интерес со стороны потенциальных покупателей, который поддерживает долгосрочная стратегическая сфокусированность Inbank на укреплении международного бизнеса, сообщил Inbank.

По словам Пылдоя, сейчас подходящее для заключения сделки время. «У Coop Pank появилось новое сильное руководство, у банка четкая, выделяющаяся стратегия, а роль Inbank в качестве активного акционера снижается. Мы хотим использовать свои капитал и энергию для расширения на международном уровне», - сказал Пылдоя.

Главный акционер Coop Pank, Coop Eesti Keskuhistu, которому принадлежит около 60 процентов Coop Pank, не заинтересован в продаже своей доли.

«Coop Eesti — стратегический владелец Coop Pank, которому принадлежит около 60 процентов банка, эту долю не планируется продавать. Остальное принадлежит небольшим финансовым инвесторам, некоторые из которых приобрели долю с краткосрочной перспективой. Таким образом, можно понять, если кто-то из небольших инвесторов хочет продать свою долю и ведет переговоры с этой целью», - сказал BNS председатель правления Coop Eesti Keskuhistu Яанус Виханди.

«Потенциальный вход Кооперативного банка или его правопреемника в число миноритарных акционеров Coop Pank не изменил бы стратегию и планы деятельности банка», - добавил Виханди.

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