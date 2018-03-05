С сегодняшнего дня доступно бесплатное обучение эстонскому языку

Данная учебная программа по эстонскому языку, в общем, является платной, но с сегодняшнего дня с помощью Speakly можно бесплатно учить эстонский язык на базе русского, английского, немецкого и французского языков. Это подарок Фонда интеграции желающим учить эстонский язык по случаю столетнего юбилея Эстонской Республики. Внимание! Возможность бесплатно учить эстонский язык с помощью данной программы будет действовать также и по окончании юбилейного года.

По словам министра культуры Индрека Саара, каждый знающий эстонский язык является для Эстонии важным и ценным носителем эстонского языка и культуры. Знание языка является хорошим трамплином для каждого, кто желает реализовать себя в Эстонии, быть активным в общественной жизни и способствовать налаживанию жизни Эстонии. «Изучение эстонского языка должно быть доступно каждому. Я очень доволен тем, что в обучении языку мы сделали цифровой шаг вперед, и с сегодняшнего дня каждый желающий может овладевать эстонским языком бесплатно с помощью инновационного программного приложения по изучению иностранных языков».

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, фонд решил поддержать обучение эстонскому языку при помощи этой программы, поскольку одним из главных ее элементов является выполнение упражнений по овладению речью. «Зачастую использование языка в повседневной жизни затрудняется тем, что словарный запас усвоен, но смелости заговорить нет», – сказала Кяосаар.

Speakly – учебная программа по иностранному языку, которую можно использовать как в компьютере, так и телефоне. Программа использует трехэтапную систему достижения хорошего уровня общения на иностранном языке. На первом этапе вы учите слова; на втором – учитесь писать и говорить; на третьем – выполняете упражнения, имитирующие различные бытовые ситуации.

В учебной программе используется мнемотехника, способствующая запоминанию новой информации. Программа автоматически определяет, в употреблении каких слов учащийся должен больше упражняться, и в какой момент их следует повторить.

Опыт пользователей показывает, что Speakly позволяет мотивированным учащимся быстро овладеть языком. Для этого пользователь должен учить с помощью программы не менее 15 слов в день, на что уходит в среднем 35 минут.

Как получить бесплатный доступ к изучению эстонского языка с помощью этой программы?