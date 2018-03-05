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Таави Рыйвас переметнулся к литовцам?

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Таави Рыйвас.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас вошел в совет расположенного в Литве Вильнюсского блокчейн-центра и будет участвовать в создании такого же центра в Эстонии.

«Моя миссия — продемонстрировать миру огромный потенциал Балтийского региона в глобальной блокчейн-промышленности. Я присоединяюсь к Вильнюсскому блокчейн-центру, чтобы обеспечить синергию между заинтересованными сторонами блокчейн-технологии в Эстонии и Литве в публичном и частном секторе», - сказал Рыйвас в пресс-релизе центра.

«Эстония — естественный партнер Литвы в сфере дигитализации. Сотрудничество с Таави Рыйвасом, который на международном уровне известен своим опытом в дигитальной сфере, добавляет много ценности нашему движению». - сказал учредитель Вильнюсского блокчейн-центра и евродепутат Антанас Гуога.

Цель центра — объединить использующих блокчейн предпринимателей, разработчиков и регуляторов, а также способствовать обмену относящимися к этой сфере знаниями между сторонами.

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