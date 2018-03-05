Таави Рыйвас переметнулся к литовцам?

«Моя миссия — продемонстрировать миру огромный потенциал Балтийского региона в глобальной блокчейн-промышленности. Я присоединяюсь к Вильнюсскому блокчейн-центру, чтобы обеспечить синергию между заинтересованными сторонами блокчейн-технологии в Эстонии и Литве в публичном и частном секторе», - сказал Рыйвас в пресс-релизе центра.

«Эстония — естественный партнер Литвы в сфере дигитализации. Сотрудничество с Таави Рыйвасом, который на международном уровне известен своим опытом в дигитальной сфере, добавляет много ценности нашему движению». - сказал учредитель Вильнюсского блокчейн-центра и евродепутат Антанас Гуога.