Ребенок в Восточной Гуте. ФОТО: BASSAM KHABIEH/REUTERS

Колонна грузовиков с гуманитарной помощью вошла на территорию Восточной Гуты - контролируемого повстанцами пригорода Дамаска, где в результате обстрелов с февраля погибли сотни человек.

Сорок шесть грузовиков, отправленных обществами Красного Креста и Красного Полумесяца, ООН и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), въехали в осажденный район около полудня по местному времени.

Перед этим единственная за долгое время поставка продовольствия для мирных жителей была осуществлена 14 февраля, и это была небольшая партия продовольствия.

По словам сотрудников ООН, разгрузка займет много часов и, возможно, продлится до ночи.

Ранее российский центр по примирению распространил заявление о том, что боевики в районе Восточная Гута пообещали выпустить мирных жителей в обмен на гуманитарную помощь.

Колонна вошла в Восточную Гуту во время так называемой гуманитарной паузы, объявленной Россией. В этом время должны прекращаться обстрелы пригорода, жертвами которых с середины февраля стали по меньшей мере 719 человек, в том числе много детей.

В ночь на понедельник в результате авиаударов погибли еще 14 человек, утверждают активисты.

Разрешение на отправление гуманитарной партии ООН получила от сирийских властей в воскресенье, после того как первая попытка провести автоколонну не удалась.

Корреспондент Би-би-си Джереми Боуэн сообщил в «Твиттере»: «Грузовики готовы к отправке первого гуманитарного конвоя в Восточную Гуту с 14 февраля, до этого поставки туда тоже были очень редки. Это первое небольшое ослабление блокады».

«Солдат - российский. Постоянная артиллерийская канонада, обстрел ведется откуда-то рядом», - передает Боуэн с места.

Перед отправкой конвоя сирийские силы безопасности убрали из груза перевязочные материалы для помощи раненым, капельницы, оборудование для проведения диализа и хирургических операций, инсулин, заявил сотрудник ВОЗ агентству Рейтер в понедельник.

По словам источника, во время предварительной проверки на складе официальные лица правительства Башара Асада отсеяли большую часть груза, разрешив к отправке только треть.

Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН о перемирии в Восточной Гуте, а затем и на объявленные президентом России ежедневные паузы в боевых действиях, предоставляемые для выхода гражданского населения из зоны боев, бомбардировки района продолжались.

Вашингтон в ночь на понедельник обвинил Москву в том, что российские самолеты в период с 24 по 28 февраля совершали с аэродрома Хмеймим по меньшей мере по 20 боевых вылетов в день в район Дамаска и Восточной Гуты.

Россия нарушает резолюцию СБ ООН и убивает невинных мирных граждан, прикрываясь заявлениями о проведении контртеррористической операции, говорилось в заявлении Белого дома.

Наземное наступление на Восточную Гуту началось несколько часов спустя после того, как ООН призвала без промедления ввести 30-дневное перемирие.

Ранее Франция и Германия призвали Россию повлиять на сирийское правительство с тем, чтобы оно выполняло условия прекращения огня.