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  • Порошенко надеется на важную роль стран Северной Европы в споре с РФ по газовым вопросам

Порошенко надеется на важную роль стран Северной Европы в споре с РФ по газовым вопросам

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Петр Порошенко.

ФОТО: Eero Vabamägi

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что северные страны Европы сыграют важную роль в споре Украины с РФ по газовым вопросам.

"Я очень надеюсь, что страны Северной Европы - Швеция, Финляндия, Дания - сыграют очень важную роль, чтобы не позволить Российской Федерации использовать инструменты газового шантажа против Европейского Союза и Украины", - сказал он на встрече с министром обороны Швеции Петером Хультквистом в понедельник в Киеве.

Порошенко отметил, что угрозы российского "Газпрома" (MOEX: GAZP) о прекращении поставок газа на Украину, невзирая на решение Стокгольмского арбитражного суда, нежелание выполнять решение суда по транзиту газа, угрозы расторжения контракта дают "дополнительные основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект "Северный поток-2", который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны РФ и нарушает принципы диверсификации".

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