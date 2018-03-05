Порошенко надеется на важную роль стран Северной Европы в споре с РФ по газовым вопросам

"Я очень надеюсь, что страны Северной Европы - Швеция, Финляндия, Дания - сыграют очень важную роль, чтобы не позволить Российской Федерации использовать инструменты газового шантажа против Европейского Союза и Украины", - сказал он на встрече с министром обороны Швеции Петером Хультквистом в понедельник в Киеве.