На лед Нарвского водохранилища теперь можно выходить и на легких транспортных средствах

Выход на лед водохранилища разрешен на протяжении 2,5 км юго-запад от порта Кулгу на расстоянии до 400 м от эстонского берега, но не ближе чем на 50 м от временной контрольной границы. На льду Нарвского водохранилища запрещается подходить к устьям рек и ручьев ближе чем на 200 метров.

По-прежнему разрешено выходить как пешком, так и на легких транспортных средствах на лед Чудского озера. На льду Чудского озера запрещается подходить к устьям рек и ручьев ближе чем на 500 метров и к устью реки Нарва ближе чем на один километр. На озерах началось установление предупреждающих знаков. Знаки будут установлены с интервалом в 100 метров, но рыбакам следует быть очень внимательными, чтобы случайно не оказаться на территории соседнего государства.

Руководитель Нарвского кордона Райво Метсма напоминает рыбакам, что перед выходом на лед следует адекватно оценить состояние своего здоровья и физические возможности. "Погода стоит достаточно морозная, поэтому надо выбирать одежду по погоде. При себе обязательно должны быть мобильный телефон, "спасалки" и навигационное устройство, а алкоголь следует оставить дома", – сказал Метсма.

Руководитель Нарвского кордона напоминает, что выход на лед на легком транспортном средстве следует обязательно зарегистрировать на ближайшем кордоне, чем можно предупредить несчастные случаи и спасти жизни. Информацию о состоянии льда можно получить на странице Департамента полиции и погранохраны, ближайшем кордоне или по инфотелефону Департамента полиции и погранохраны 612 3000.