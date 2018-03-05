Пятикратного олимпийского чемпиона по велоспорту обвинили в приеме допинга

Британский велогонщик Брэдли Уиггинс в 2012 году злоупотреблял терапевтическими исключениями, чтобы использовать запрещенные в спорте вещества ради повышения результатов. К такому выводу после соответствующего расследования пришел один из комитетов британского парламента, сообщает Reuters.
В докладе комиссии говорится, что при подготовке к престижной шоссейной веломногодневке "Тур де Франс" 2012 года гонщик команды Sky под видом лечения астмы использовал допинг, а именно кортикостероиды. Гонку Уиггинс в итоге выиграл, став первым британцем в истории, кому это удалось.
Парламентарии констатировали, что спортсмен не нарушил кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA), но "пересек этическую черту" при использовании TUE.
"Мы считаем, что в рамках правил WADA команда Sky использовала допинг для повышения эффективности работы Уиггинса и, возможно, других гонщиков, а не только из лечебных показаний", - говорится в отчете комитета.
У комитета есть доказательства применения вещества триамцинолон в команде Sky для того, чтобы привести к идеальной пропорции соотношение веса и силы атлетов перед гонкой, благодаря чему те имели преимущество перед соперниками.
Команда Sky в ответном заявлении на своем официальном сайте решительно отвергла все обвинения.
Брэдли Уиггинс является четырехкратным олимпийским чемпионом в велоспорте на треке, а также олимпийским чемпионом на шоссе в гонке с раздельным стартом. Кроме того, он восемь раз становился чемпионом мира. В декабре 2016 года атлет объявил об уходе из профессионального велоспорта.