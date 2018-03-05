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Пенсионерка из Таллинна сняла со счета умершего знакомого тысячи евро

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Автомат Swedbank.

ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Пыхьяская окружная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении пожилой женщины, которая сняла со счета умершего знакомого 8200 евро наличными и использовала их для своих нужд.

В распоряжении 77-летней жительницы Таллинна была банковская карточка недавно умершего человека. Она знала ПИН-код. Пенсионерка снимала деньги с чужого счета в конце 2016 и в начале 2017 года, всего - 8200 евро, пишет Postimees.

Следствие установило, что с 15 по 30 декабря 2016 года она каждый день снимала с чужого счета по 500 евро. Первые полсотни она сняла в банкомате в Ласнамяэ на улице Пунане, затем она ежедневно снимала по 500 евро в банкомате на Мустамяэ-теэ. Деньги она всегда забирала утром.

В Новый год визиты к банкоматам на какое-то время прекратились. В последний раз она сняла 200 евро 3 января в банкомате на Мустамяэ-теэ.

Наследник скончавшегося владельца счета – город Таллинн, представитель которого подал в полицию заявление, когда обнаружил пропажу денег. Город подал против пожилой женщины гражданский иск на 8218 евро. 8200 евро из них – снятые деньги, а 18 евро – цена за банковские услуги.

16 ноября прошлого года Пыхьяская окружная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество», за которую судом предусматривается наказание в виде штрафа либо тюремного заключения сроком до пяти лет.

Не знала, что это наказуемо

На прошлой неделе Пыхьяская окружная прокуратура решила закрыть уголовное производство. В прокуратуре указали на то, что женщина ранее не наказывалась в уголовном порядке, призналась и раскаялась в содеянном. По ее словам, она не знала, что снятие денег с чужого счета является преступлением. Она пообещала вести себя законопослушно и возместить городу причиненный ущерб.

Прокурор счел, что вина ее невелика и для продолжения уголовного дела отсутствует общественный интерес. По этой причине прокурор решил прекратить уголовное производство.

Женщине не стали назначать штраф с учетом того, что она – 77-летняя пенсионерка и ее доход небольшой. Кроме того, ей придется выплатить городу крупную сумму: 8200 евро, которые она должна будет вернуть не позднее 26 июля этого года.

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