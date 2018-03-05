Рекордное число финских женщин хочет служить в армии
5 марта 2018 г., 17:08
Заявление на добровольную службу в армии подали в этом году 1516 женщин, что на на 400 больше, чем годом ранее, передает Yle.
Начиная с прошлого года, количество заявлений на военную службу увеличилось. Больше всего желающих было в регионе Уусимаа и Пирканмаа. Новобранцы заступят на службу в два потока, в январе и июле 2019 года.
С 1995 года более 8 100 женщин были подготовлены для резерва. В последние годы примерно две трети их них получили образование для руководящих кадров.