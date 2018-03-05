Навального привлекли третьим лицом по иску Дерипаски к Насте Рыбке

В качестве третьего лица по иску миллиардера Олега Дерипаски к модели Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Алексею Кириллову (Алексу Лесли) привлечен Алексей Навальный, сообщает в понедельник, 5 марта, агентство "Интерфакс".
Помимо оппозиционера третьими лицами в дело допущены владелица издания Znak.com Оксана Панова, издание "Медиазона" и Роскомнадзор, пишет DW.com.
Частные жалобы на обеспечительные меры по иску Дерипаски Краснодарский краевой суд намерен рассмотреть 27 марта. Ранее рассмотрением исков занимался Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края, однако 28 февраля он направил дело в Краснодарский крайсуд.
Дерипаска и Приходько отвергли обвинения Навального
8 февраля Алексей Навальный опубликовал фильм-расследование, в котором обвинил вице-премьера РФ Сергея Приходько в получении взяток от миллиардера Дерипаски в форме путешествия на яхте и эскорт-услуг. Основанием для таких утверждений стали видео и фотографии Приходько и Дерипаски на яхте миллиардера, которые на своей странице в Instagram опубликовала Настя Рыбка, сопровождавшая высокопоставленного чиновника и бизнесмена в плавании по водам Норвегии. Дерипаска и Приходько отвергли обвинения, содержащиеся в расследовании.
Спустя два дня Олег Дерипаска подал иск в Усть-Лабинский районный суд против Насти Рыбки и Алекса Лесли за распространение в соцсетях данных о его личной жизни. Суд сразу же отправил требование Роскомнадзору, и надзорный орган заблокировал сайт Алексея Навального, на котором были размещены материалы расследования. Позже оппозиционер удалил их с сайта, заявив, что информация "никуда не пропадет" и будет перенесена на "внешнюю ссылку".
Рыбка и Лесли - в таиландской тюрьме
В свою очередь, Настя Рыбка и Алекс Лесли в настоящий момент находятся в таиландской тюрьме. Они были задержаны 26 февраля за незаконную предпринимательскую деятельность - участие в организованных Лесли секс-тренингах.