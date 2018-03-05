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  • Полиция ищет пропавшего 15-летнего Сильвера

Полиция ищет пропавшего 15-летнего Сильвера

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Пропавший Сильвер.

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 15-летнего Сильвера, который вчера должен был вернуться в Тапаскую спецшколу.

Вчера Сильвер вышел из дома в Тарту на улице Нису и направился в сторону находящегося рядом магазина Maxima, где должен был сделать некоторые покупки и после этого отправиться на железнодорожный вокзал, чтобы поехать в Тапаскую спецшколу. Однако в спецшколу он так и не вернулся, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Поскольку подросток не взял с собой мобильный телефон, ни родственники, ни представители правоохранительных органов не могут с ним связаться.

Рост Сильвера 170 см, он худощавого телосложения и носит прическу с выбритыми боками. Когда он ушел из дома, на нем была темная кофта с капюшоном, куртка, спортивные штаны и кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел изображенного на фото молодого человека, позвонить по инфотелефону 612 3000.

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