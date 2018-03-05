Полиция ищет пропавшего 15-летнего Сильвера

Вчера Сильвер вышел из дома в Тарту на улице Нису и направился в сторону находящегося рядом магазина Maxima, где должен был сделать некоторые покупки и после этого отправиться на железнодорожный вокзал, чтобы поехать в Тапаскую спецшколу. Однако в спецшколу он так и не вернулся, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Поскольку подросток не взял с собой мобильный телефон, ни родственники, ни представители правоохранительных органов не могут с ним связаться.