Omniva выпустит дополнительный тираж серебряной почтовой марки

Дополнительный тираж — 10 000, таким образом, всего марка из чистого серебра выйдет тиражом 40 000, сообщила Omniva. Omniva ранее не увеличивала тиражи тематических марок в порядке исключения.

«Первые 30 000 серебряных марок были проданы всего за пару дней, а марки в подарочных коробках всего за несколько часов. Поскольку речь идет о посвященной юбилею Эстонской Республики марке, для нас особенно важно, чтобы марка досталась всем, кто этого хочет, - сказала директор в сфере почтового бизнеса Omniva Мари Аллезе. - Поэтому мы в порядке исключения решили выпустить дополнительный тираж».

С понедельника дополнительный тираж почтовых марок доступен в интернет-магазине Omniva. Кроме того, на следующей неделе 4000 марок из первого тиража поступят в большинство почтовых отделений по всей Эстонии. В интернет-магазине можно купить до трех марок одновременно.

Поскольку производство дополнительного тиража начнется только во второй половине марта, заказчики получат марки в конце апреля. Марки в подарочных коробках не будут выпущены дополнительным тиражом, все 5000 на данный момент проданы.

Посвященная 100-летию Эстонии почтовая марка из чистого серебра оформлена художником Индреком Ильвесом, на ней изображен большой государственный герб.