Эстонцам, ограбившим в Австрии ювелирный магазин, грозит 15 лет тюрьмы

На прошлой неделе прокурор представил обвинение трем гражданам Эстонии, в возрасте от 21 до 27 лет, передает австрийская общественная телерадиокомпания ORF.

Четверо мужчин пытались ограбить ювелирный в Инсбруке 24 октября. Три подозреваемых в ограблении эстонца были задержаны непосредственно во время преступления. Четвертый участник по-прежнему в бегах, но его личность австрийской полиции известна.

Ограбление произошло утром 24 октября в ювелирном магазине в центре Инсбрука, на улице Марии Терезы. В 10.08 в магазин зашли четыре человека, их лица скрывали капюшоны. Двое из них вытащили пистолеты и направили их на работника магазина. Два других вытащили из сумки топоры, стали крушить витрину и набивать мешок дорогими часами.

Ограбление прервал охранник магазина, который во время появления преступников находился в другой комнате у мониторов слежения. Сторож дважды выстрелил в сторону грабителей, попав в плечо одному из них. Те выбежали на улицу и побежали в разных направлениях. Охранник стал преследовать одного из них, крича прохожим, чтобы те помогли его задержать. Один из прохожих сбил с ног убегающего грабителя и вместе с охранником держал его на земле до приезда полиции.

Двое мужчин скрылись на такси, однако, когда они уже выехали из города, полиция задержала их и отправила за решетку.

Чтобы найти четвертого грабителя, полиция организовала большую операцию с участием десяти полицейских и использованием вертолетов, но ему удалось исчезнуть.