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Эстонцам, ограбившим в Австрии ювелирный магазин, грозит 15 лет тюрьмы

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Для ограбления ювелирного магазина они взяли с собой топоры, которыми разбили витрину.

ФОТО: Austria politsei

Государственная прокуратура Австрии предъявила эстонцам, пытавшимся ограбить ювелирный магазин, обвинение в вооруженном ограблении — им угрожает пятнадцатилетний срок тюремного заключения, передает Postimees.

На прошлой неделе прокурор представил обвинение трем гражданам Эстонии, в возрасте от 21 до 27 лет, передает австрийская общественная телерадиокомпания ORF.

Четверо мужчин пытались ограбить ювелирный в Инсбруке 24 октября. Три подозреваемых в ограблении эстонца были задержаны непосредственно во время преступления. Четвертый участник по-прежнему в бегах, но его личность австрийской полиции известна.

Ограбление произошло утром 24 октября в ювелирном магазине в центре Инсбрука, на улице Марии Терезы. В 10.08 в магазин зашли четыре человека, их лица скрывали капюшоны. Двое из них вытащили пистолеты и направили их на работника магазина. Два других вытащили из сумки топоры, стали крушить витрину и набивать мешок дорогими часами.

Ограбление прервал охранник магазина, который во время появления преступников находился в другой комнате у мониторов слежения. Сторож дважды выстрелил в сторону грабителей, попав в плечо одному из них. Те выбежали на улицу и побежали в разных направлениях. Охранник стал преследовать одного из них, крича прохожим, чтобы те помогли его задержать. Один из прохожих сбил с ног убегающего грабителя и вместе с охранником держал его на земле до приезда полиции.

Двое мужчин скрылись на такси, однако, когда они уже выехали из города, полиция задержала их и отправила за решетку.

Чтобы найти четвертого грабителя, полиция организовала большую операцию с  участием десяти полицейских и использованием вертолетов, но ему удалось исчезнуть.

Позднее полиция установила, что использованные во время ограбления пистолеты были заряжены холостыми патронами. Полиция выясняла, на законном ли основании охранник магазина выстрелил в грабителей. Следователи пришли к заключению, что стрельба была оправданна, поскольку охранник не мог знать, что пистолеты были заряжены холостыми патронами. Он должен был учесть, что жизнь невооруженных людей, находившихся в магазине, была в реальной опасности, поэтому использование оружия было оправданно.

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