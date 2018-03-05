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  • Дело о гибели пятилетнего Ивана в Латвии: полицейскому могут предъявить обвинение

Дело о гибели пятилетнего Ивана в Латвии: полицейскому могут предъявить обвинение

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ФОТО: Läti politsei

Бюро внутренней безопасности (БВБ) обратилось в прокуратуру Курземского судебного округа Латвии с просьбой обвинить сотрудницу полиции за бездействие во время поисков пропавшего в Лиепае 5-летнего Ивана Берладина, передает Rus.tvnet.

Как агентству ЛЕТА сообщили в бюро, в ходе расследования установлено, что сотрудница Курземского регионального управления полиции 2 июля прошлого года, на следующий день после пропажи мальчика, во время исполнения служебных обязанностей получила по телефону несколько сообщений о возможном местонахождении мальчика.

«В частности, был получен звонок о том, что похожий на Ивана мальчик доехал до конечного пункта маршрута в Дубени», - сообщила представитель БВБ Диана Петерса.

Однако данная информация не была передана полицейским, которые занимались поисками ребенка.

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