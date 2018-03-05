Дело о гибели пятилетнего Ивана в Латвии: полицейскому могут предъявить обвинение

Как агентству ЛЕТА сообщили в бюро, в ходе расследования установлено, что сотрудница Курземского регионального управления полиции 2 июля прошлого года, на следующий день после пропажи мальчика, во время исполнения служебных обязанностей получила по телефону несколько сообщений о возможном местонахождении мальчика.