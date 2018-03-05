В посольстве США объяснили, почему Настя Рыбка не получит политического убежища

Вашукевич, Кириллов и еще восемь россиян и белорусов были задержаны в Таиланде 26 февраля по обвинению в организации нелегального секс-тренинга. Согласно местному законодательству, это попадает под статью о незаконной трудовой деятельности.

Отпустить Лесли и Рыбку под залог полиция в Паттайе отказалась. После этого задержанные направили в посольство США в Бангкоке письмо с просьбой о политическом убежище. Авторы послания утверждали, что их жизням грозит опасность. В обмен на помощь Рыбка пообещала в своем видеообращении в Instagram рассказать Вашингтону о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Рыбка и Лесли также являются ответчиками по иску бизнесмена Олега Дерипаски, поданному 9 февраля в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края из-за публикации материалов о частной жизни миллиардера без его разрешения. Рассмотрение жалоб по исковому заявлению предпринимателя назначено на 27 марта.