вторник, 6 марта 2018 г.
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В посольстве США объяснили, почему Настя Рыбка не получит политического убежища

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Настя Рыбка.

ФОТО: Twitter.com

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), задержанная на минувшей неделе в Таиланде вместе со своим наставником Александром Кирилловым (Алексом Лесли) за незаконный секс-тренинг, может попросить о политическом убежище в США, только находясь на территории этой страны. Будучи за пределами Соединенных Штатов, можно обратиться за статусом беженца. Соответствующее разъяснение дали в американском посольстве в Минске после того, как Рыбка и Лесли обратились к США с просьбой о политическом убежище, передает Newsru.com.

Вашукевич, Кириллов и еще восемь россиян и белорусов были задержаны в Таиланде 26 февраля по обвинению в организации нелегального секс-тренинга. Согласно местному законодательству, это попадает под статью о незаконной трудовой деятельности.

Отпустить Лесли и Рыбку под залог полиция в Паттайе отказалась. После этого задержанные направили в посольство США в Бангкоке письмо с просьбой о политическом убежище. Авторы послания утверждали, что их жизням грозит опасность. В обмен на помощь Рыбка пообещала в своем видеообращении в Instagram рассказать Вашингтону о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Рыбка и Лесли также являются ответчиками по иску бизнесмена Олега Дерипаски, поданному 9 февраля в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края из-за публикации материалов о частной жизни миллиардера без его разрешения. Рассмотрение жалоб по исковому заявлению предпринимателя назначено на 27 марта.

Иск был подан после выхода скандального расследования Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером Алексеем Навальным, главными фигурантами которого стали Дерипаска и зампред правительства РФ Сергей Приходько. В нем утверждалось, что чиновник отдыхал на яхте миллиардера и их связывают коррупционные отношения. При этом приводились фото и видео, опубликованные в Instagram Рыбки, из-за которых Дерипаска подал на нее в суд.

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