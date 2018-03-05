Der Spiegel: что чувствует машинист, когда под колесами его поезда покончили с собой четверо?

36-летний машинист поезда Стефан Книст пытается найти покой на берегу моря и признает, что море помогает ему сбросить с души груз, появившийся из-за работы.

Книст называет самоубийства на железной дороге "случаями" и поясняет в интервью Spiegel, что его первый "случай" произошел, когда он работал машинистом всего месяц. Несчастье произошло после полудня на прямом отрезке дороги, вокруг был лес. Поезд, которым управлял Книст, шел со скоростью 120 километров в час. К сожалению, одна молодая женщина решила покончить с собой и бросилась на рельсы. "Она выглядела как мусорный мешок", - сказал Книст. Водитель пытался затормозить, но весящий 80 тонн поезд быстро не остановить. Дополнительную сложность представляют вагоны.

Чтобы остановить поезд, идущий со скоростью 120 километров в час, требуется около 600 метров, что, по словам водителя, означает 18 бесконечных секунд, в течение которых водитель смотрит на человека впереди, который внезапно превратился в препятствие на дороге.

Во время обучения машинистам советуют отворачиваться и затыкать уши, однако, по словам Книста, это не работает. "Это невозможно, у тебя нет времени смотреть в сторону", - сказал он.

Книст также слышал от машинистов, что они задергивают занавески, потому что знают, что их ждет. Он об этом не подумал. К собственному удивлению, в течение 18 секунд он мог думать только о текущих вопросах.

Ему вспомнилась целая глава из учебника, используемого во время обучения машинистов, где говорится, как нужно действовать в случае опасности. Книст знал, что нужно сообщить о бедствии, закрыть рельсы, предупредить других водителей, полностью остановить поезд и проинформировать центр управления.

Остановив поезд, Книст вылез из кабины и поспешил к женщине. Таким образом он хотел избежать возможности того, что ему предъявят обвинение в том, что он не помог жертве. По словам машиниста, он не знал, лежит женщина на рельсах на животе или на спине. Также он не видел ее лица.

Машинист сказал, что и сегодня помнит, как шел по месту происшествия. Этот случай произошел 15 лет назад. Тогда Книст был 21 год.

Опыт работы помогает Книсту лучше "читать" железную дорогу. Он стал анализировать возможные опасные отрезки дороги и думать, где люди, решившие совершить суицид, хотели бы лишить себя жизни. Книст научился чувствовать места, где люди незаконно пересекают рельсы. По его словам, железная дорогая, проходящая в пустоши, опаснее чем та, что находится в жилых районах. Самая большая вероятность совершения самоубийства среди молодых мужчин.

По оценке машиниста, у самоубийцы меняется имя, лицо и личная история, но эти случаи стали для него еще более тяжелыми. К 24 годам Книст должен был пережить уже три несчастья на железной дороге.

Для Книста четвертый несчастный случай очень отличался от остальных. Он произошел в январе 2015 года, совершавший самоубийство человек решил идти на встречу поезду. "Он смотрел прямо на меня", - сказал Книст.