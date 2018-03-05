Новые дорожные камеры в Ляэнеранна зафиксировали десятки превышений скорости

С 28 февраля по 4 марта полиция выписала за зафиксированные на шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту превышения скорости 41 штраф, в том числе 30 за превышение скорости при движении в направлении Ристи, сообщил BNS пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны. «То есть, ехавшим с парома людям», - добавил он.