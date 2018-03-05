Новые дорожные камеры в Ляэнеранна зафиксировали десятки превышений скорости

Две дорожные камеры, установленные в последний день февраля на шоссе Виртсу-Куйвасту в волости Ляэнеранна Пярнуского уезда, на данный момент зафиксировали более 40 превышений скорости, преимущественно в направлении Ристи.
С 28 февраля по 4 марта полиция выписала за зафиксированные на шоссе Ристи-Виртсу-Куйвасту превышения скорости 41 штраф, в том числе 30 за превышение скорости при движении в направлении Ристи, сообщил BNS пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны. «То есть, ехавшим с парома людям», - добавил он.
Большая часть зафиксированных на этом участке шоссе превышений скорости составила 3-6 км/ч, а суммы штрафов составили преимущественно 9-18 евро.
Всего дорожные камеры в феврале зафиксировали в Эстонии 4179 превышений скорости.