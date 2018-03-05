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Организатор акции протеста: в день столетия республики сотни тысяч евро остались в Латвии

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В день столетия республики тысячи жителей Эстонии уехали в Латвию в рамках акции протеста.

ФОТО: Urmas Luik

В день столетия Эстонской Республики, когда в рамках акции протеста тысячи жителей Эстонии уехали в Латвию за алкоголем, южный сосед получил сотни тысяч евро, сказал организатор Таави Леппик.

За год количество людей, которые едут из Эстонии в Латвию за алкоголем, выросло и надеяться на улучшение ситуации в ближайшее время не стоит - следует из представленного сегодня исследования Института конъюнктуры, передает Postimees.

Организовавший акцию протеста Таави Леппик сказал на ETV в передаче Ringvaade, что он испытывает по этому поводу грусть.

"Это мероприятие не было направлено против Эстонской Республики. Оно было направлено против правительства, а правительство - не республика", - подчеркнул Леппик.

В двух самых крупных приграничных пунктах - Икла и Валга - организаторы насчитали всего 1500 автомобилей. "Мы знаем, что еще 200-300 машин приехали из маленьких приграничных пунктов", - добавил Леппик. По его оценке, в каждой машине было в среднем три человека, таким образом, в акции приняли участие более 5000 человек.

По словам Леппика, в дальнейшем планируется проводить подобные мероприятия, однако уже в Эстонии.

По словам гостя передачи, в связи с сильной критикой в отношении акцизной политики, эстонское правительство в последнее время занервничало.

Леппик сказал, что сам в ходе акции не привез с собой ни одной бутылки алкоголя, поскольку для человека, который выпивает в месяц в среднем четыре бутылки пива, в этом нет смысла. Из соседней страны он привез сделанный в Эстонии копченый шпик.

"Осмелюсь сказать, что примерно треть вообще не покупала алкоголь", - сказал Леппик. "Мы подсчитали, что в рамках этого мероприятия в Латвии осталось несколько сотен тысяч евро", - добавил он.

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