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  • Клиенты Maxima вот-вот останутся без прошлогодних бонусных денег

Клиенты Maxima вот-вот останутся без прошлогодних бонусных денег

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Карты клиента.

ФОТО: Aldo Luud / Õhtuleht

Клиенты Maxima, имеющие карточку Aitäh, могут до 31 марта 2018 года использовать накопленные в течение прошлого года денежные бонусы. По состоянию на март, не использованными остаются 375 000 бонусных денег.

«Сальдо накопленных денежных бонусов можно проверить на чеке, - сказала коммерческий директор Maxima Кристина Мустонен. - Суммы как накопленных, так и использованных бонусов отражены на чеке в разных рядах». Она добавила, что в прошлом году было накоплено более четырех миллионов евро бонусных денег, из которых не использованными остались 375 000 евро.

«Надеемся, что в течение оставшегося месяца заработанные бонусы буду использоваться так же активно, как это делалось до сих пор», - добавила Мустонен.

Число клиентов, имеющих карточку Aitäh, превышает 700 000 человек. Бонусные деньги не начисляются на карточку с алкогольных и табачных изделий. Накопленные за один календарный год деньги можно использовать до 31 марта.

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