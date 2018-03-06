Клиенты Maxima вот-вот останутся без прошлогодних бонусных денег

«Сальдо накопленных денежных бонусов можно проверить на чеке, - сказала коммерческий директор Maxima Кристина Мустонен. - Суммы как накопленных, так и использованных бонусов отражены на чеке в разных рядах». Она добавила, что в прошлом году было накоплено более четырех миллионов евро бонусных денег, из которых не использованными остались 375 000 евро.

«Надеемся, что в течение оставшегося месяца заработанные бонусы буду использоваться так же активно, как это делалось до сих пор», - добавила Мустонен.