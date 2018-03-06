Многодетная мать из эстонской деревни выиграла 385 424 евро

По словам победительницы, она время от времени играет в Bingo loto и иногда выигрывала небольшие суммы. На этот раз о своей победе она узнала, когда получила по электронной почте сообщение от Eesti Loto. Увидев сумму выигрыша, жительница Йыгевамаа не поверила ни своим глазам, ни своему счастью. Она подумала, что это ошибка.