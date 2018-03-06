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  • Многодетная мать из эстонской деревни выиграла 385 424 евро

Многодетная мать из эстонской деревни выиграла 385 424 евро

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ФОТО: Elmo Riig

В телепередаче «Большая лото-среда» 21 февраля главный джекпот Bingo loto в размере 385 424,40 евро выиграла многодетная мать, купившая свой счастливый билет в интернете.

Победительницей оказалась жительница Йыгевамаа, которая пришла за выигрышем вместе с супругом. Большая семья живет в деревне и занимается растениеводством.

По словам победительницы, она время от времени играет в Bingo loto и иногда выигрывала небольшие суммы. На этот раз о своей победе она узнала, когда получила по электронной почте сообщение от Eesti Loto. Увидев сумму выигрыша, жительница Йыгевамаа не поверила ни своим глазам, ни своему счастью. Она подумала, что это ошибка.

О победе семья не планирует кому-то рассказывать. Часть выигранных денег они хотят потратить на ремонт дома, а другую часть инвестировать в будущее детей.

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