Конфликт в Ласнамяэ закончился кровавой разборкой

Rus.Postimees.ee112Конфликт в Ласнамяэ закончился кровавой разборкойКонфликт в Ласнамяэ закончился кровавой разборкойRus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать6 марта 2018 г., 11:12Полицейский. Иллюстративное фото.ФОТО: Arvo Meeks/ValgamaalaneВчера в полицию поступило сообщение, что на Петербури-теэ в Ласнамяэ произошел конфликт, в результате которого пострадал человек.Вчера, 5 марта, на Петербури-теэ произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого 53-летний мужчина ударил острым предметом 40-летнего.Полиция задержала нападавшего.Пострадавший был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.конфликтласнамяэполиция