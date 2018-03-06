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  • Конфликт в Ласнамяэ закончился кровавой разборкой

Конфликт в Ласнамяэ закончился кровавой разборкой

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Полицейский. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Вчера в полицию поступило сообщение, что на Петербури-теэ в Ласнамяэ произошел конфликт, в результате которого пострадал человек.

Вчера, 5 марта, на Петербури-теэ произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого 53-летний мужчина ударил острым предметом 40-летнего.

Полиция задержала нападавшего.

Пострадавший был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

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