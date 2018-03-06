Судьба пойманного на допинге российского керлингиста: с работы уволили, зарплаты лишили, выступать запретили

Несмотря на заявления федерации керлинга России, что будет проведено расследование обстоятельств попадания допинга в кровь Александра Крушельницкого, от керлингиста уже начинают отворачиваться работодатели и Комитет по спорту Администрации Санкт-Петербурга.

В интервью "Спорт-Экспрессу" Крушельницкий и его супруга, с которой он выступал в Пхенчхане, заявили, что вопрос хлеба насущного перед семейной парой стоит очень остро: Александра вывели из состава керлинг-клуба "Адамант", лишили заработной платы и перевели на должность корпоративного тренера для любителей: "В Санкт-Петербурге мне еще платят ставку за результаты, но из клуба "Адамант" уже меня попросили - мне предложили поработать корпоративщиком. Тренировать людей, которые не умеют играть в керлинг. Унижение ли это для меня? Я с этого когда-то начинал. Сейчас, получается, вернулся назад. Кроме керлинга у меня не было источника дохода. Значит, остается только это. Пока есть ставки Центра спортивной подготовки Минспорта как у членов сборной, за этот месяц заплатили. Дальше – неизвестность. Не думал, что клуб так отнесется к моей проблеме, надеялся, что поддержат."

Крушельницкому и его партнерше остается надеяться теперь только на восстановление их результата через Спортивный арбитраж. По словам спортсменов, вариант, что им вернут медали, а значит, и заплатят положенные премии и прочие поощрения, не выглядит уж таким нереальным :"Теоретически – шанс есть. Я надеюсь на лучшее, о сроках дисквалификации стараюсь не думать. Когда мне сказали о допинге, выпалил: "Вы что, не верю! Такого быть не может!" До последнего уверен был, что это какая-то ошибка и вот-вот все разрешится. Сейчас подойдут: "Ну ладно, держи свою медаль. Это была программа "Розыгрыш", - сказал Крушельницкий.

Если результат пары в Пхенчхане будет восстановлен, то помимо премиальных от правительства России пара сможет рассчитывать и на аналогичный бонус от Администрации Санкт-Петербурга. Например, Михаил Коляда за серебро в командном фигурном катании получил к положенным правительственным 2,5 миллионам рублей (37 000 евро) ровно такую же сумму от Администрации Петербурга. В случае, если Крушельницкого и Брызгалову оправдают, город заплатит спортсменам 3,4 миллиона рублей, а общая сумма призовых составит 6,8 миллиона рублей (100 000 евро). Александр и Анастасия заявили, что планировали потратить премиальные на покупку квартиры в Петербурге: "Как только медаль образовалась – сразу и распланировали все, что будет. Мысленно все потратили! Хотели приобрести квартиру в Питере – чтоб перевезти из Крыма бабушку с дедушкой. Живут в селе под Феодосией. Родителям хотели помочь. Но – увы…"