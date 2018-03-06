Новое безумие: матери и отцы мечутся в поисках наклеек Maxima

Книга «Наша Эстония» стала настолько популярной, что для поиска наклеек, которые нужно в нее вклеить, в социальных сетях создаются отдельные тематические группы. Даже на порталах объявлений можно найти предложения о продаже наклеек по весьма внушительной цене.

Эти детские книги продаются только в магазинах Maxima, и стоят они всего на цент меньше четырех евро. Но все же от покупки одной только книги радости мало: чтобы она на самом деле стала интереснее и содержательнее, в нее нужно собрать различные наклейки, которые выдают в рамках кампании. Их также можно получить в магазинах Maxima, если потратить там определенную сумму или купить товары кампании.

Большую роль здесь играет то обстоятельство, что наклейки в магазинах выдают в закрытых упаковках и сами клиенты не могут их выбирать. Поэтому часто происходит так, что покупатель получает наклейку, которая у него уже есть, а поэтому уже возник новый вид бизнеса.

В Facebook можно найти целый ряд как открытых, так и закрытых групп, в которых охваченные азартом собрать всю книгу люди обмениваются наклейками между собой. В большинстве случаев это происходит по курсу один к одному. Но время от времени за товар просят вознаграждение: начиная от фруктов и шоколада и заканчивая стиральным порошком.

Драка за наклейки

Живущая в Тарту мать Николаса (год и четыре месяца) Райли Покк купила книгу «Наша Эстония» на прошлой неделе: «Я долго воздерживалась, но ребенку книга очень понравилась, поэтому я решила ее купить». За неделю молодая женщина успела собрать почти 70 наклеек.

Их она, прежде всего, получила от членов семьи и знакомых, которые наклейки не собирают. Также она несколько раз специально ходила в магазин и покупала товар, за который дают наклейки.

Поскольку кампания по сбору наклеек будет продолжаться еще лишь несколько недель, Покк решила найти недостающее в Facebook: «Я руководствовалась тем, что у меня много знакомых, но в группах социальных сетей за недостающие наклейки идет сумасшедшая драка. Некоторые люди ни за какую цену не хотят продавать оставшиеся у них наклейки, пока не получат те, которых не хватает в их собственной книге».

Спрос на наклейки вырос до того, что их стало возможно приобрести за деньги на порталах объявлений. Цена за одну штуку варьируется от десяти центов до одного евро. Это означает, что если нет терпения и желания постоянно ходить в магазин или поторговаться с кем-то из таких же увлеченных идеей собрать всю книгу, ее можно просто купить. Цена одной полностью собранной книги достигает почти ста евро.

Находят и подделки

Это звучит невероятно, но в ходе кампании в оборот были запущены и подделки. Так какие-то умники отсканировали картинки наклеек и распечатали их на клеящейся бумаге. Единственное отличие в том, что на оборотной стороне нет лого торговой сети.

Мать четырехлетней Элийзабет Моника Эльтс, которая живет в Йыгевамаа, нашла в одной из групп Facebook сообщение, в котором предлагали все картинки книги в PDF-файле: «Их можно запросто распечатать на лист А4, после вырезать и наклеить в книгу».

Урмас Отт проиграл

Издатель издательства Petrone Print, выпустившего книгу на паях с литовской торговой сетью, Трийну-Мари Ворп объяснила, что идея кампании принадлежит отделу маркетинга Maxima. «Они обратились к нам осенью с предложением, что можно было бы издать тематическую книгу об Эстонии. От нас работали писатель и художник, а с них была печать».

Первичный тираж книги «Наша Эстония» в несколько раз превысил первичные тиражи всех изданных Petrone Print книг. За один раз напечатали 29 000 экземпляров, а позже допечатали еще 4000.

«Это абсолютный рекорд нашего издательства. Тиражи книг серии «Наша…» были в пределах 1000-2000 экземпляров», - объяснила Трийну-Мари Ворп особенность новой детской книги.