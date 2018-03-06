Из-за низкого уровня воды в море по-прежнему нарушено паромное сообщение между материком и островами

Если спад воды в проливе превышает 40 сантиметров, паром не берет на борт автобусы и грузовики весом более 20 тонн. Если спад воды в проливе превышает 55 см, паром не берет на борт транспортные средства весом менее 20 тонн, за исключением легковых автомобилей, отметил оператор Kihnu Veeteed.