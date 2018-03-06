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  • Из-за низкого уровня воды в море по-прежнему нарушено паромное сообщение между материком и островами

Из-за низкого уровня воды в море по-прежнему нарушено паромное сообщение между материком и островами

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ФОТО: Eduard Laur

В связи с низким уровнем воды во вторник нарушены перевозки автомобилей пассажирским паромом Ormso на линии Свибю - Рохукюла.

Если спад воды в проливе превышает 40 сантиметров, паром не берет на борт автобусы и грузовики весом более 20 тонн. Если спад воды в проливе превышает 55 см, паром не берет на борт транспортные средства весом менее 20 тонн, за исключением легковых автомобилей, отметил оператор Kihnu Veeteed.

По состоянию на утро понедельника уровень воды понизился на 58 см.

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