Фото: в Таллинне гражданин Египта хотел вступить в половую связь с 13-летней девочкой

Сегодня перед Харьюским уездным судом предстал 31-летний гражданин Египта Мохамед Ибрагим, который соблазнял в Facebook несовершеннолетнюю девочку и хотел с ней встретиться, передает Postimees.
Ибрагим признал свою вину и согласился нести наказание в виде года и шести месяцев условно с трехлетним испытательным сроком.
Прокурор сообщил в суде, что обвиняемый купил билет в одну сторону из Эстонии в Египет. Таким образом, была достигнута договоренность об испытательном сроке без надзора. Это означает также, что подсудимый в этот период не сможет получить визу для прибытия в Эстонию.
Группа быстрого реагирования задержала мужчину в конце января в торговом центре Magistral.
На прошлой неделе состоялось предварительное заседание, на котором обвиняемый был готов пойти на договорное производство.
31-летний гражданин Египта обвиняется в том, что он в соцсетях общался с 13-летней девочкой на тему секса и отправлял ей порнографического содержания фотографии, также он хотел встретиться с девочкой, чтобы вступить с несовершеннолетней в сексуальную связь.
Деяния обвиняемого остались на стадии попыток, поскольку сотрудники группы по расследованию преступлений сексуального характера и защиты детей Пыхьяской префектуры вышли на его след до совершения преступления.
«Речь идет об очередном случае, когда взрослый мужчина использует интернет для того, чтобы сексуально соблазнять ребенка. Важно, чтобы родители поговорили о подобных случаях с детьми и предупредили их о возможных опасностях», - говорит окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Энели Лауритс.