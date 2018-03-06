Фото: в Таллинне гражданин Египта хотел вступить в половую связь с 13-летней девочкой

Ибрагим признал свою вину и согласился нести наказание в виде года и шести месяцев условно с трехлетним испытательным сроком.

Прокурор сообщил в суде, что обвиняемый купил билет в одну сторону из Эстонии в Египет. Таким образом, была достигнута договоренность об испытательном сроке без надзора. Это означает также, что подсудимый в этот период не сможет получить визу для прибытия в Эстонию.

Группа быстрого реагирования задержала мужчину в конце января в торговом центре Magistral.

На прошлой неделе состоялось предварительное заседание, на котором обвиняемый был готов пойти на договорное производство.

31-летний гражданин Египта обвиняется в том, что он в соцсетях общался с 13-летней девочкой на тему секса и отправлял ей порнографического содержания фотографии, также он хотел встретиться с девочкой, чтобы вступить с несовершеннолетней в сексуальную связь.

Деяния обвиняемого остались на стадии попыток, поскольку сотрудники группы по расследованию преступлений сексуального характера и защиты детей Пыхьяской префектуры вышли на его след до совершения преступления.