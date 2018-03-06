Фото: часть рапсового поля под Раквере провалилась под землю

Глубина отверстия составляет четыре метра, а диаметр – три метра. Раньше под полем находилась шахта, которая закрыта уже более пятидесяти лет. Местные жители не удивлены – такое, по их словам, случалось и раньше.

Так, один из них рассказал, что лет восемь назад в вентиляционное отверстие сланцевой шахты упали животные и погибли. «Четыре больших, красивых теленка», - вспоминает он. Антс Хайдман, который полжизни прожил в Убья, говорит, что люди, к счастью, ходят не по полям, а по дорогам.

Живущая в паре сотен метров от поля 82-летняя Хелью Роо, отец которой работал на шахте, не боится, что вся деревня или какой-нибудь дом в Убья провалится под землю – шахту не строили под поселением. Сама дочь шахтера в поле не выходит и держит собак на цепи, чтобы они не провалились в воронку.

Председатель волостного собрания Раквере Пеэп Васильев сказал, что, когда в 1950-х годах в Убья прекратили шахтерскую деятельность, в вентиляционные отверстия шахты установили брусья и завалили их землей. «Брусья прогнили и падают на дно шахты», - объяснил он причину возникновения воронки, добавив, что есть дигитальные карты, на которых более-менее указаны зоны, где находилась шахта.

Директор Эстонской геологической службы профессор Альвар Соэсоо сообщил, что для того, чтобы предотвратить возникновение таких глубоких воронок, необходимо заполнить все пустые вентиляционные шахты, но до сих пор этого сделано не было. «Раньше не было необходимости, к тому же девелопер всегда высчитывает соотношение цен. Кроме того, есть определенные требования, касающиеся окружающей среды. Материал не должен загрязнить грунтовые воды», - сказал Соэсоо, добавив, что во многих зонах, где раньше были шахты, существует та же проблема.

В случае с Убья ситуацию осложняет то, что ни одно из местных предприятий не признает себя правопреемственным собственником шахты. После ее закрытия материалы передали Eesti Põlevkivi, теперь носящей название Eesti Energia, но, по словам Васильева, когда произошли обрушения, никто ответственность за них не взял.

«Говорят, что проблему должны решить самоуправление и владелец земли. Закон предусматривает, что за это несет ответственность владелец земли, но я скажу, что это несправедливо, - он-то в чем виноват?» - задается вопросом Васильев.

Поле, о котором идет речь, принадлежит OÜ Männiku Farm, вчера после полудня и владелец предприятия приехал на поле, чтобы посмотреть на воронку. Сотрудники волости осмотрели отверстие, огородили его лентами и обозначили опасную зону столбиками.

По словам председателя волостного собрания, владелец земли не согласен завалить отверстие из-за того, что рапс может пострадать, если на поле приедет техника. «У нас больше нет прав находиться на его земле – это его решение», - сказал Васильев.

Произошедшее в Убья вновь поднимает тему фосфоритных шахт, Пеэп Васильев говорит, что последствия шахтерской деятельности – причина того, что он категорически против подземных разработок. «Вопрос в том, насколько обоснованы такие разработки. Одно дело места для шахт, другое – всеобщее обрушение. Если насосы не работают, то грунтовые воды идут наверх. Грунтовые воды прорываются в старые ходы и подтачивают опорные столбы. Когда глина растворилась, спустя десятилетия возникают обрушения. Против этого нет технологии», - говорит Васильев.

По его словам, проблема воспринимается так, словно обрушения возможны лишь в отдаленном будущем, заниматься решением вопроса не хотят. «Когда мы составляли программу развития по добыче сланца на 2016-2030 годы, я несколько раз просил, чтобы сделали отдельный фонд для проведения испытаний. Тогда сказали, что это слишком дорого», - сказал Васильев.