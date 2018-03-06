Розыгрыш, посвященный 8 марта: выиграйте два билета на аргентинское танго-шоу

Маркос Аяла родился в Буэнос-Айресе. С раннего возраста он начал практиковать фольклорные танцы, выделяясь среди своих сверстников. Изучал также технику классического и современного танца, джаз-танца.

Закончив учебу, он стал учителем Danzas Argentinas в Национальной школе танца.

В 2006 в возрасте 19 лет он выиграл первую награду на Мировом турнире по танго в Японии.

Его приглашают самые важные танго-компании посетить их кастинги в качестве гостя «первый соло-танцор». В 2014 он создает свою собственную ANGO COMPANY и начинает гастролировать по всей стране, а затем путешествует по всему миру, представляя свои творческие и хореографические новинки, включая и слияние новых техник танго на сцене, поднимая его на новый уровень.

Вместе со своей командой он достиг такой выразительности, которая оставляет аудиторию изумленной. Он также выражает весь свой опыт и знания с помощью хореографических произведений современных историй, не пренебрегая стилем танца, который лучше всего это трактует - танго.

В 2015 году после завершения большого тура по США Ассоциация кинокритиков Нью-Йорка наградила его двумя ACE Awards. Одним - его лично, другим - его шоу «Танго Буэнос-Айрес» как лучшее музыкальное шоу года.

Маркос Аяла таким образом получает окончательное международное признание своего искусства и считается одним из лучших танцоров танго сегодня, представляя танго ХХI века.

Новая работа выдающегося танцора, хореографа Маркоса Аяла – «Демон и Ангел» начнет свой премьерный показ в феврале 2018 года в России, городах Прибалтики, а затем в Израиле. На сцене мы увидим 12 высокопрофессиональных танцоров, с наивысшим уровнем креативности и музыкального мастерства.

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