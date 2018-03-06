Видео: женщина изрубила топором свой автомобиль после выезда на встречную полосу

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что водитель автомобиля Daewoo, остановленная сотрудниками ГИБДД за выезд на полосу встречного движения, при составлении административного протокола повела себя неадекватно и начала крушить автомобиль.

"Учитывая, что в салоне машины находился несовершеннолетний, полицейские потребовали от женщины прекратить данные действия. Однако она не подчинилась. В результате в отношении нее были составлены административные протоколы за невыполнение законных требований сотрудника полиции по ст. 19.3 и выезд на полосу встречного движения по ст. 12.15 КоАП РФ", - сказал сотрудник пресс-службы. Материалы о правонарушения переданы для рассмотрения в суд.

В одном из сообществ в социальной сети "Вконтакте" опубликована видеозапись, на которой видно, как женщина сидит на водительском сиденье в автомобиле Daewoo Matiz и бьет топором по приборной панели и стеклам машины. Наблюдавшим за происходящим сотрудникам ГИБДД удалось уговорить ее выйти и убрать топор.

Когда полицейские повели женщину к служебной машине, она начала оказывать сопротивление, а в этот момент из Daewoo вышел малолетний ребенок.