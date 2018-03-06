СМИ: опубликованы переговоры пилотов Ан-148 за минуту до крушения

Из выложенной расшифровки следует, что командир воздушного судна (КВС) и второй пилот (ВП) спорили, удалось ли им нормализовать скорость самолета. После того как оба летчика решили, что им удалось выровнять скорость, второй пилот, как пишет «78», совершил ошибку.

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош п*****ь, 200 скорость, б***ь!

КВС: Высота! Высота! Высота!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead! («Впереди земля! Наберите высоту! Впереди земля!»)

КВС: Вверх!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Все, п****ц.

По данным «78», датчики скоростей у командира и второго пилота начали показывать разные данные, поскольку второй пилот забыл включить подогрев прибора. Запаниковав, он увел самолет вниз вместо того, чтобы набрать высоту, пишет lenta.ru.

В феврале источники «Коммерсанта» сообщали, что перед крушением пилоты Ан-148 обратили внимание на критически низкие показания скорости, но не поняли причину. Споря и ругаясь, они попытались исправить ситуацию, увеличив скорость и наклоняя самолет к земле.