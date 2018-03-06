Бюрократия мешает гражданину Эстонии покинуть Карибские острова

Правительство Тринидад и Тобаго в 2013 году приговорила гражданина Эстонии Вайдо за перевоз кокаина к четырем годам тюрьмы, но эстонец на данный момент находится в заключении уже более пяти лет.

Он отбыл четырехлетний срок в тюрьме, а после был помещен в Центр высылки. Департамент иммиграции островного госурадства начал в его отношении производство, чтобы выяснить, нарушил ли он иммиграционный закон страны, пишет Postimees со ссылкой на Trinidad and Tobago Newsday.

Судья Джиллиан Лаки на прошлой неделе на заседании суда дал распоряжение доставить в Департамент иммиграции копии паспорта и ИД-карты Вайдо, чтобы ускорить начатое в его отношении производство.

Для того, чтобы Вайдо вернулся в Эстонию, необходимо согласие Министерства международной безопасности Тринидад и Тобаго отправить с ним трех сотрудников службы безопасности, чтобы они сопроводили эстонца на родину.

Судья Лаки дал Министерству иммиграции три недели, чтобы провести необходимые для высылки эстонца из страны процедуры. По словам чиновников, это нереальный срок. «Воспользуйтесь возможностью показать, на что способно ваше ведомство», - сказал на это судья.

Адвокаты гражданина Эстонии сказали в суде, что Вайдо готов сам оплатить билет на самолет и ждет возможности покинуть страну.