Эдвард Лукас: новое оружие Путина

Маленькие мальчики часто мечтают о чудо-оружии вроде луча смерти или лишающего сознания спрея, которое дает статус звезды, уничтожает врагов или хотя бы оживляет скучные уроки.

Владимир Путин использовал тот же трюк для оживления ситуации в Кремле. Предстоящий эпизод политического театра, который ошибочно называют «выборами», не увлекает публику. За отсутствием волнения от ожидания (все знают, что в конце концов в центре окажется Путин) режиссеры шоу поэкспериментировали с «грубой комикой» вроде теледебатов, где предполагаемая кандидатка от либералов Ксения Собчак облила водой предполагаемого радикала Владимира Жириновского. Это никого не заинтересовало.

Поэтому в ход пошли лучи смерти. В четверг российский лидер заявил о ряде якобы непобедимых (и новых) видов ядерного оружия и показал видеосимуляции их уклонения от оборонных мер США. Новые устройства — это движущаяся с помощью ядерной силы крылатая ракета, дистанционно управляемый подводный дрон с ядерной боеголовкой, мощная межконтинентальная баллистическая ракета (ICBM) и «движущийся на гиперзвуковой скорости ракетный самолет», который может двигаться в 20 раз быстрее звука.

Речь безусловно привлекла на родине внимание благодаря комплексу медиа-промышленности, который принудительно кормит российскую публику словами и делами господина Путина. Запад, пожаловался он, пытался сдержать Россию, но это ему не удалось. Он игнорировал Россию и теперь должен будет к ней прислушаться. У российского лидера может получиться, сыграв на выдуманных страхах перед западным окружением и плохим обращением, мотивировать больше избирателей принять участие в фарсе 18 марта (хотя опыт показывает, что их голоса можно в любом случае считать отданными).

Зарубежная общественность также была потрясена, хотя и не совсем так, как надеялся Кремль. Статус России как мощного ядерного государства вне сомнений. В ее стратегический арсенал входит около 2000 ядерных боеголовок, которые можно выпускать с подводных лодок, военных самолетов и расположенных на суше стартовых установок, и которые могли бы с легкостью и разрушительно справиться с противоракетными системами США. Эти системы предназначены для того, чтобы справляться с жалкими режимами в статусе парии вроде Ирана или Северной Кореи, а не с исходящей из России или Китая полномасштабной атакой.

Для кремлевских чиновников разумным способом обсуждать ядерное оружие было бы делать это тихо и спокойно. Никто не планирует нападать на Россию. Два реальных риска, таящихся в отношениях между Востоком и Западом, это нечаянно разразившийся конфликт и затратная и бессмысленная гонка вооружения. Обе проблемы требуют дипломатии — для поддержания горячих линий и прочих мер безопасности, а также для сохранности и расширения режима контроля вооружения.

Размахивая новым оружием (или, по крайней мере, его идеей), Путин выставляет Россию одновременно слабой и безрассудной. Связанная с новыми гаджетами бравада указывает на отсутствие веры в имеющееся сдерживание. Что еще хуже, она является до безумия преждевременной. Разработка движущейся на ядерной силе крылатой ракеты — это технологический кошмар: для этого придется испытывать содержащие незащищенные реакторы ракеты. Подводный дрон звучит интересно, но с ним связана так же проблема, с которой сталкиваются подводные лодки во время надежного общения с штаб-квартирой. Движущаяся на гиперзвуковой скорости ракета потребует невиданной инженерской работы, чтобы ракета смогла выдержать нагрузку, с которой она столкнется при маневрах на высокой скорости. Новая гигантская ICBM может обладать фаллическими характеристиками, но в военном плане ее вклад будет невелик.

Другое российское оружие обладает большей практической пользой, например, противовоздушная система С-400, которую можно использовать для того, чтобы помешать НАТО присылать вспомогательные силы к своим союзникам на восточном фланге. Настоящей проблемой являются другие средства оказания влияния, которыми располагает Кремль — оказание влияния на выборы, запугивание критиков, отключения энергии (Украина испытала это на себе на выходных), дипломатические игры в «разделяй и властвуй» и проведение информационных операций. У Запада медленно открываются в их отношении глаза.

Путин обратился к общественности за идеями названий для чудо-оружия. Предлагаю названия «Обман», «Подделка», «Пугало» и «Потёмкин» (в честь князя, который, чтобы произвести впечатление на Екатерину II, распорядился поставить макеты деревень).

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Эдвард Лукас — автор снискавших международный успех книг «Новая холодная война» и «Обман», журналист и вице-президент действующего в Вашингтоне и Варшаве аналитического центра Center for European Policy Analysis (CEPA).