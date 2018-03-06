Заключенные трижды за неделю напали на тюремную охрану
6 марта 2018 г., 12:57
На прошлой неделе тюремная охрана трижды подвергалась нападению заключенных, сообщается в обзоре Министерства юстиции.
21 февраля заключенный Таллиннской тюрьмы напал на сотрудника тюрьмы, получившего легкую травму. Заключенного перевели под более строгий надзор.
Накануне заключенный Тартуской тюрьмы напал на сотрудника тюрьмы, который также получил легкую травму. Заключенного перевели под более строгий надзор, тюрьма возбудила в его отношении уголовное дело.
23 февраля заключенный Тартуской тюрьмы вновь напал на сотрудника тюрьмы, получившего легкую травму. Заключенного перевели под более строгий надзор, тюрьма планирует возбудить в его отношении уголовное дело.