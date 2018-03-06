Российский милиционер-потрошитель получил пожизненный срок за серийные убийства

"Суд постановил: признать Чуплинского Евгения Александровича виновным и назначить наказания в виде лишения свободы пожизненно, с отбытием наказания в колонии особого режима", - огласила решение судья Людмила Билюкова. В пользу четырех потерпевших суд взыскал по 1 млн рублей.

Защита настаивала на оправдании подсудимого, поскольку тот якобы оговорил себя. После оглашения приговора Чуплинский заявил, что будет его обжаловать.

Ранее жюри присяжных признало Чуплинского виновным в предъявленных ему обвинениях без снисхождения.

Чуплинский обвинялся в убийстве 19 женщин и краже их имущества (по этой статье его оправдали за истечением срока давности).

Суд установил, что бывший сотрудник вневедомственной охраны убивал и расчленял женщин еще с 1998 года, последний труп обнаружен летом 2006 года, само убийство - в 2005 году. При этом существует предположение, что убийства могли продолжаться и после этого, однако преступник стал более осмотрительным.

Экс-милиционер знакомился с женщинами, предлагал им вместе провести время, увозил на своем автомобиле в безлюдные места и после конфликта убивал. После этого расчленял тела, а отдельные части разбрасывал на обочинах дорог и свалках.

Его жертвами становились девушки, оказывавшие интимные услуги. Возраст потерпевших составлял от 18 до 31 года. Одна из жертв передвигалась на костылях, отмечается в приговоре.

У одной из жертв после убийства он похитил мобильный телефон, которым пользовался в дальнейшем.

У подсудимого выявлены расстройства сексуальных предпочтений, в том числе некросадизм, гомицидомания что, однако, не делает его невменяемым, говорится в приговоре.

Свою вину подсудимый не признал. Экспертами он признан вменяемым.

Выйти на след подозреваемого удалось лишь в 2016 году благодаря современным молекулярно-генетическим исследованиям.