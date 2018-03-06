Врач года: перед врачом не стоит задача вылечить человека насильно

- Вы очень много выступаете перед общественностью. Что бы вы сказали тем коллегам, которые и хотели бы высказать свое мнение в СМИ, но не решаются этого сделать?

- Прежде всего, нужно подумать о том, почему не хватает смелости. Обычно люди боятся высказать свое мнение по двум причинам. Первая мысль у них обычно такова, что я – дурак и невежа. Но я считаю, что если человек закончил университет, то он не может быть глупым. Во-вторых, боятся, что журналист его съест. По своему опыту могу сказать, что журналисты не едят людей. Если тема нормальная и позитивная, то журналисты – отличные ребята.

Перед тем, как выйти к общественности, я всегда просматриваю базу данных научных исследований и читаю, не появились ли какие-то обновления по той теме, о которой меня зовут поговорить. Это делается для того, чтобы я могла поделиться самой новой информацией.

В социальных сетях и в комментариях высказавшего свое мнение съедят так и так. Поэтому не нужно огорчаться – мнений, как и людей много. Пусть они оттягиваются там. Если почитать комментарии в Интернете, можно подумать, что как минимум часть комментаторов считают, что все врачи непрофессиональные, глупые, безалаберные и так далее.

- Является ли медицинская система Эстония такой, работа в которой приносит удовлетворение и помогает хорошо лечить пациентов?

- Работать семейным врачом, конечно, хорошо. Но я не представляю, если бы я работала в подчинении у кого-то, кто организовывал бы мою работу: например, в больнице или в поликлинике. Мне все же нравится свобода семейного врача самому организовывать свою работу. Но мы не так свободны, как считают многие – я имею в виду финансовую свободу, - что отработал четыре часа и идешь домой, забирает дивиденды и едешь в путешествие на крутом автомобиле.

Главной проблемой медицины в Эстонии, из-за чего уходят врачи, является организация труда. Но она становится лучше. Я и сама пытаюсь этому содействовать своей работой в правлениях обществ Таллиннских семейных врачей и Семейных врачей Эстонии.

- Какие моменты в работы врача самые сложные?

- Тут я могу привести пример сегодняшнего дня, когда была вынуждена отправить обратно в больницу ребенка, который только что выписался, но чувствовал себя плохо и плакал. Я вижу, что ребенок грустный, он еще не понимает так хорошо, что у него не так и почему ему так плохо. Я хотела бы ему сказать – иди лучше домой, куда он так хотел попасть, но нельзя. Я бы хотела, чтобы этот ребенок был веселым, но должна делать ему болезненные процедуры. Это печально и тяжело.