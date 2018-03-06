Врач года: перед врачом не стоит задача вылечить человека насильно

Семейный врач Кармен Йоллер сказала в интервью журналу Perearst, что человека нельзя вылечить против его желания, однако, доктор может его направить и посоветовать. Это она пытается делать и в обществе, говоря на крайне актуальные темы, пишет Postimees.
- Вы очень много выступаете перед общественностью. Что бы вы сказали тем коллегам, которые и хотели бы высказать свое мнение в СМИ, но не решаются этого сделать?
- Прежде всего, нужно подумать о том, почему не хватает смелости. Обычно люди боятся высказать свое мнение по двум причинам. Первая мысль у них обычно такова, что я – дурак и невежа. Но я считаю, что если человек закончил университет, то он не может быть глупым. Во-вторых, боятся, что журналист его съест. По своему опыту могу сказать, что журналисты не едят людей. Если тема нормальная и позитивная, то журналисты – отличные ребята.
Перед тем, как выйти к общественности, я всегда просматриваю базу данных научных исследований и читаю, не появились ли какие-то обновления по той теме, о которой меня зовут поговорить. Это делается для того, чтобы я могла поделиться самой новой информацией.
В социальных сетях и в комментариях высказавшего свое мнение съедят так и так. Поэтому не нужно огорчаться – мнений, как и людей много. Пусть они оттягиваются там. Если почитать комментарии в Интернете, можно подумать, что как минимум часть комментаторов считают, что все врачи непрофессиональные, глупые, безалаберные и так далее.
- Является ли медицинская система Эстония такой, работа в которой приносит удовлетворение и помогает хорошо лечить пациентов?
- Работать семейным врачом, конечно, хорошо. Но я не представляю, если бы я работала в подчинении у кого-то, кто организовывал бы мою работу: например, в больнице или в поликлинике. Мне все же нравится свобода семейного врача самому организовывать свою работу. Но мы не так свободны, как считают многие – я имею в виду финансовую свободу, - что отработал четыре часа и идешь домой, забирает дивиденды и едешь в путешествие на крутом автомобиле.
Главной проблемой медицины в Эстонии, из-за чего уходят врачи, является организация труда. Но она становится лучше. Я и сама пытаюсь этому содействовать своей работой в правлениях обществ Таллиннских семейных врачей и Семейных врачей Эстонии.
- Какие моменты в работы врача самые сложные?
- Тут я могу привести пример сегодняшнего дня, когда была вынуждена отправить обратно в больницу ребенка, который только что выписался, но чувствовал себя плохо и плакал. Я вижу, что ребенок грустный, он еще не понимает так хорошо, что у него не так и почему ему так плохо. Я хотела бы ему сказать – иди лучше домой, куда он так хотел попасть, но нельзя. Я бы хотела, чтобы этот ребенок был веселым, но должна делать ему болезненные процедуры. Это печально и тяжело.
Бывают и другие тяжелые моменты. Например, пациент с тяжелым заболеванием, которому это нужно объяснить. Или пациенту поставили диагноз в отделении неотложной помощи или у врача-специалиста, он приходит ко мне на прием и я должна заново все объяснять человеку, поскольку он не запомнил, что ему говорили там. Я и сама замечала, что когда идешь к врачу, многое не получается запомнить. Вроде бы в кабинете все поняла, но вышла за дверь и обнаружила, что не помню точно того, что этот врач мне сказал. И это при том, что я и сама врач!
- Сейчас очень горячей темой является вакцинация. Как вы находите в себе силы и уверенность, чтобы обсуждать и приводить аргументы людям, которые пребывают порой в отупевшем непонимании?
- Я считаю, что мне было бы сложнее сохранять спокойствие, если бы напротив меня сидел человек, который вообще не готов слушать и дискутировать. В то же время, я считаю, что я не должна никого переубеждать. Это вообще не моя задача. Моя задача информировать.
Многие молодые матери, которые приходят со своим маленьким ребенком к семейному врачу, скорее сомневаются, чем являются убежденными противниками вакцинации. Конечно, есть и такие, кто сразу говорит, что они вакцинироваться не будут, и им все равно, что им говорят. С такими, прежде чем взять у них подпись, я стараюсь подольше поговорить. Выясняю, каковы у них причины, как они разбираются в этих делах. Я задаю вопросы и пытаюсь выяснить их позицию. И если человек хочет это слышать, он слушает. Но я, по крайней мере, должна проинформировать этого пациента, поскольку иначе это получится согласие от незнания. Если же мой пациент все же решит не вакцинироваться, то я уважаю его решение.
Часто объясняю и то, что производство вакцин компенсирует государство и это очень дорого. Государство очень внимательно контролирует, куда тратятся его деньги. Государство хочет себе здоровых налогоплательщиков, оно не хочет платить компенсаций за лечение, инвалидность, оно не хочет, как работодатель, терять людей, которые еще и перезаражают других людей. Государство подсчитало, что не вакцинация обойдет намного дороже, чем вакцинация. Все так просто.
На сомневающихся помогает повлиять и то, когда я объясняю им, что не я решаю, от чего вакцинировать людей, календарь вакцинации в Эстонии составлен комиссией из лучших экспертов, которые очень внимательно изучили воздействие и побочные эффекты, а также то, насколько вакцина эффективна и когда и при каких показаниях ее нужно использовать. Это не простое решение одного врача, это решение целой команды ученых.
- Как часто, общаясь с пациентами, вы видите, что он вроде бы слушает советы врача, но действует по-своему?
- Такие пациенты, конечно, есть и будут всегда. Но в задачу врача не входит вылечить силой. Врач может только научить и направить человека. Но если человек не хочет такого лечения, которое предлагает врач, основываясь на своих лучших знаниях, то это его решение.
Причины, по которым человек частично или вообще не доверяет врачу, разные. К врачу также на самом деле трудно попасть. Пациент тут всегда находится на более слабой позиции. Это во второй раз может нанести ему травму. Мы не знаем, может быть, представители альтернативной медицины умеют лучше общаться. У нас, у врачей, никогда нет также много времени для общения с пациентом. Мы смотрим в компьютере прежние данные о здоровье пациента и пытаемся как можно лучше понять его фоновую информацию, чтобы предложить ему лучший совет и лечение. А пациентам кажется, что мы не хотим или не умеем общаться.